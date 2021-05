The Batman: nuovo sguardo alla Batmobile nelle foto leaked del merchandise Hot Wheels

Le foto leaked del merchandise Hot Wheels offrono un nuovo sguardo alla Batmobile che vedremo prossiamente al cinema in The Batman.

Nuove foto leaked del merchandise Hot Wheels ispirato a The Batman ci offrono un nuovo sguardo dettagliato alla Batmobile che trasporterà Robert Pattinson su e giù per Gotham City nel film DC in arrivo.

Anche in forma di giocattolo, la Batmobile è famosa quasi quanto lo stesso supereroe DC ed è parte integrante del mito del Cavaliere Oscuro, quindi la curiosità intorno alla nuova versione dell'iconico mezzo di trasporto è alle stelle. Tanto più che per l'ideazione e creazione della nuova Batmobile e del costume di Batman ci è voluto oltre un anno di tempo.

"Glyn Dillon è arrivato abbastanza presto e abbiamo lavorato alla progettazione, ancora una volta, mentre stavo scrivendo la sceneggiatura", ha spiegato il regista Matt Reeves. "Così hanno iniziato a buttar giù modelli, e direi che abbiamo passato un anno a fare la Batmobile. L'idea di arrivare a creare la tua versione della Batmobile è qualcosa di incredibile, un sogno".

The Batman dovrebbe uscire nei cinema il 4 marzo 2022. A interpretare l'Uomo Pipistrello in una versione più giovane sarà la star Robert Pattinson. Al suo fianco troviamo Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano in quello de l'Enigmista, Colin Farrell sarà il Pinguino e Andy Serkis il fedele maggiordomo Alfred.

Due sequel del film saranno già in cantiere, mentre è in sviluppo un prequel spinoff televisivo intitolato Gotham P.D., in arrivo prossimamente su HBO Max.