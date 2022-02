The Batman, Barry Keoghan nei panni di Joker: un nuovo indizio alimenta le voci

Questa settimana è emerso un nuovo indizio che alimenta ulteriormente le voci secondo cui Barry Keoghan interpreterà Joker in The Batman.

Un documento con i credits di The Batman, trapelato online, rivela che Barry Keoghan interpreterà un prigioniero di Arkham, dando credito alle voci secondo cui l'attore potrebbe ricoprire il ruolo del Joker in un cameo.

Meno di due settimane e finalmente il pubblico italiano ed internazionale avrà l'opportunità di vedere sul grande schermo The Batman, film in cui Robert Pattinson debutterà nel ruolo dello storico personaggio DC. L'attore di Twilight reciterà al fianco di Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano e Andy Serkis e Barry Keoghan. Ma se per la maggior parte dei protagonisti sono stati svelati praticamente subito i ruoli che avrebbero interpretato, su Barry Keoghan è sempre rimasto un velo di mistero.

I fan hanno ipotizzato che potesse interpretare il Joker, ruolo eventualmente da approfondire in eventuali film futuri, e questa settimana è emerso un nuovo indizio che alimenta ulteriormente questa ipotesi. Infatti, come si vede nei credits di The Batman, recentemente rilasciati dalla Warner Bros., vicino al nome di Keoghan c'è scritto "prigioniero di Arkahm".

Ricordiamo che in The Batman Bruce Wayne è ancora agli inizi, e questo vale dunque anche per i suoi iconici nemici. È quindi possibile che l'introduzione del personaggio di Keoghan in The Batman rappresenti una sorta di "anticipazione" di un ruolo che verrà approfondito più avanti, e chissà che quel "prigioniero di Arkham" non possa essere in realtà una delle prime forme di Joker. Il documento, infatti, afferma anche che questo famigerato personaggio di Keoghan ha avuto bisogno di alcune protesi, che sono state create da Mike Marino, lo stesso designer che ha lavorato al trucco del Pinguino di Colin Ferrell. E conosciamo tutti le iconiche cicatrici che caratterizzano il personaggio del Joker. Insomma, il mistero continua e per saperne di più non ci rimane che attendere l'uscita del film nelle sale italiane, prevista per il 3 marzo.

Keoghan è noto per i suoi ruoli in film come American Animals, Dunkirk e la miniserie HBO del 2019 Chernobyl. Nel mondo dei film sui supereroi, l'attore irlandese ha recentemente interpretato Druig in Eternals. Inoltre, è stato anche originariamente scelto per il ruolo di Yorick Brown nell'adattamento di Hulu di Y: L'ultimo uomo, ma ha lasciato la produzione prima dell'inizio delle riprese.