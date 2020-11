The Batman, il baby cosplayer di Robert Pattinson è semplicemente adorabile

Per Halloween, anche the Batman si è fatto vedere... Sotto forma di piccolo, adorabile cosplayer del personaggio di Robert Pattinson: ecco il video e il poster dedicati all'epico costume.

C'è un nuovo Batman in città, e non è quello di Robert Pattinson. O meglio, lo è ma sotto forma di di costume di Halloween. Guardiamo insieme questo adorabile baby cosplay dell'Uomo Pipistrello versione The Batman.

Si chiama Logan Winter Dominic il piccolo cosplayer che ha deciso di impersonare l'eroe dei fumetti DC nella sua più recente - e ancora pressoché inedita, all'infuori di un trailer e di alcune immagini già diffuse online - versione, quella a cui darà vita Robert Pattinson in The Batman, il film diretto da Matt Reeves.

Come si può vedere dai video e dai due suggestivi poster, i cattivi faranno bene a dileguarsi quando il Cavaliere Oscuro è in giro di pattuglia!

Intanto, le riprese di The Batman proseguono senza sosta, almeno dopo lo stop temporaneo risalente a qualche settimana fa, dovuto alla presenza di un membro della troupe positivo al test del COVID - poi rivelatosi essere proprio Pattinson, che sarebbe però guarito a distanza di pochi giorni dalla diffusione della notizia -.

L'uscita del film nelle sale, invece, è stata più volte rimandata sempre a causa della prolungata emergenza sanitaria, che continua ad avere conseguenze negative per tutto il settore cinematografico.

Al momento, l'arrivo di The Batman in sala è previsto per il 4 marzo 2022.