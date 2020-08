The Batman: un attesissimo video del film con Robert Pattinson in arrivo al DC FanDome

Matt Reeves, regista di The Batman, presenterà in anteprima nuovo materiale video riguardante il film con Robert Pattinson durante l'evento DC FanDome.

Il programma del DC FanDome, evento dedicato ai supereroi DC, comprende anche un panel dedicato a The Batman, il film diretto da Matt Reeves, del quale verrà presentato in anteprima un video ancora inedito.

Quando manca meno di una settimana all'evento che riunirà i protagonisti dell'universo cinematografico DC, l'hype di tutti gli appassionati dei cinecomics è più vivo che mai. Stando a quanto riportato da The Wrap, The Batman si aggiunge quindi alla lunga lista di film di prossima uscita che si presenteranno durante il DC FanDome, dopo i già annunciati Black Adam, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984.

Un camera test di The Batman

Anticipazioni, filmati o semplici foto tenteranno di soddisfare la curiosità dei fan della DC che negli scorsi mesi hanno visto bloccarsi numerose produzioni a causa dell'emergenza sanitaria ed hanno dovuto rinunciare (per il momento) alla visione del nuovo film con Gal Gadot nei panni della celebre amazzone, rimandato ad ottobre dopo diversi slittamenti forzati.

Nel corso dell'evento, troverà quindi spazio il panel denominato proprio The Batman, che coinvolgerà il regista Matt Reeves ed altre sorprese. Durante l'incontro, Reeves dialogherà con Aisha Tyler e presenterà al pubblico un'anteprima video del suo nuovo film, quando manca ancora più di un anno all'uscita nei cinema, prevista per il 1 ottobre 2021. Il video potrebbe quindi far vedere Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne o con indosso il costume di Batman, nonché Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon. Insomma, qualsiasi anticipazione sarebbe ben accetta per capire cosa il pubblico debba aspettarsi da questo nuovo lungometraggio dedicato al supereroe DC.

Ann Sarnoff, presidente e CEO della Warner Bros, ha dichiarato che "Non c'è fan paragonabile ai fan della DC", aggiungendo poi: "Per più di 85 anni, il mondo si è rivolto agli eroi e alle storie DC per intrattenere, e questo evento digitale offrirà a tutti nuovi modi per proseguire il loro viaggio nell'universo DC senza fare file, senza acquistare biglietti e superando così tutti i confini. Con il DC FanDome, siamo in grado di offrire ai fan di tutto il mondo un modo emozionante e senza precedenti per entrare in contatto con tutti i loro personaggi DC preferiti e con i talenti che li portano in vita sulle pagine dei fumetti e sullo schermo".

The Batman comprenderà nel cast anche Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis, Colin Farrell nel ruolo di Pinguino e Peter Sarsgaard. Il panel del DC FanDome dedicato al film inizierà la sera alle 21:45, quando in Italia saranno quasi le quattro di notte.