The Batman, a Robert Pattinson è stato detto di cambiare il suo "atroce" tono di voce

Robert Pattinson ha provato a sperimentare un approccio alternativo alla voce di Bruce Wayne durante i primi giorni di riprese di The Batman. All'attore, però, è stato consigliato di evitare quel tono di voce "atroce" su cui stava lavorando.

A raccontare l'accaduto è stato Robert Pattinson stesso durante la sua partecipazione a The Jimmy Kimmel Live. L'interprete ha già iniziato da tempo gli appuntamenti promozionali per The Batman. Come riportato da The Guardian, l'attore ha riferito: "Indossare la tuta di Batman vuol dire anche parlare in una certa maniera. Tutti gli interpreti di Batman hanno un tono di voce molto impostato e profondo. Io, invece, ho provato a sussurrare le sue battute. Il risultato è stato atroce e tutti quanti mi hanno consigliato di porre fine a questa sperimentazione durata due settimane".

Nel corso di un'intervista con GQ a inizio mese, Pattinson ha definito Batman "un camaleonte" e ha dichiarato di non aver mai interpretato un personaggio con il suo stesso tono di voce. L'attore ha anche rivelato una chicca ai fan del cavaliere oscuro: "Anche Christian Bale ha provato a cambiare voce a Batman. Lo potete notare dai primi secondi del teaser di Batman Begins. L'ho scoperto solo un paio di settimane fa".

Infine, Pattinson ha raccontato a Kimmel: "Ho incontrato Christian Bale per la prima volta in un orinatoio. Credo che sia per questo motivo che lui mi abbia detto: 'Ecco, la prima cosa che devi chiedere alla produzione è farti avere un costume in grado di consentirti di fare pipì'. Così, sono andato al reparto costumi e ho detto: 'Scusate, datemi un costume con un toppa davanti e sul retro!'".

The Batman uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo grazie a Warner Bros.