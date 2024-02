Michael J. Fox si alza dalla sedia a rotelle e commuove il pubblico dei BAFTA: 'Un film può cambiarti la vita'

La star di Ritorno al futuro Michael J. Fox, che da decenni convive con il morbo di Parkinson, ha fatto un'apparizione a sorpresa all'ultima cerimonia dei Bafta per consegnare il premio per il miglior film.

Fox è salito sul palco su una sedia a rotelle, ma ha insistito per salire sul podio sulle sue gambe e poter consegnare il premio a Oppenheimer di Christopher Nolan. L'attore ha quindi ricevuto una standing ovation e molti utenti dei social media hanno scritto che erano in lacrime vedendolo sul palco.

A Fox è stata diagnosticata la malattia negli anni '90 e raramente si presenta in pubblico. Presentando l'attore sul palco della Royal Festival Hall di Londra, il conduttore dei Bafta David Tennant lo ha definito una "vera leggenda del cinema".

Nel presentare i candidati al premio per il miglior film, Fox ha descritto il cinema come una "magia" che può "cambiarti la vita". Ha quindi aggiunto: "Cinque film sono stati nominati in questa categoria stasera e tutti e cinque hanno qualcosa in comune. Sono il meglio di ciò che facciamo".

Fox, che ha raccontato personalmente la propria convivenza con il Parkinson nel documentario Still: la storia di Michael J. Fox, ha parlato del cinema come di una forma d'arte in grado di unire le persone, "non importa chi sei o da dove vieni. C'è una ragione per cui si dice che i film sono magici, perché i film possono cambiare la tua giornata. Possono cambiare la tua prospettiva. A volte possono cambiare la tua vita".