The Batman 2: Zoë Kravitz non tornerà nel sequel? Il futuro di Catwoman è in dubbio

The Batman si è concluso con il Cavaliere Oscuro e Selina Kyle che hanno preso strade diverse. Mentre Catwoman si lascia Gotham alle spalle, Batman giura di infondere speranza nella sua città andando avanti piuttosto che vendicarsi dei criminali.

In The Penguin, Selina ha scritto alla sua sorellastra, Sofia Gigante, che si era ritrovata rinchiusa nell'Arkham State Hospital. Sembrava un punto della trama che avremmo visto approfondito nella seconda stagione di The Penguin o in The Batman 2, anche se quest'ultimo sembra improbabile sulla base di una nuova indiscrezione.

Ricordiamo che le riprese di The Batman 2 dovrebbero prendere il via il prossimo gennaio, con la data d'uscita finalmente fissata in maniera definitiva sembra al 1° ottobre 2027. Chiaramente, una volta che prenderà il via la produzione ne sapremo certamente di più.

The Batman: Zoe Kravitz è Selina Kyle nel nuovo film

Perché il futuro di Zoë Kravitz nel franchise è a rischio?

Secondo Jeff Sneider (@TheInSneider), "durante la conferenza stampa di Caught Stealing della scorsa settimana, i giornalisti sono stati invitati dai publicist a non porre domande a Zoë Kravitz su The Batman Part II perché 'non è nel cast e non ne sa nulla', secondo una fonte".

"Non si sa se sia vero, dato che sappiamo tutti che i rappresentanti delle star mentono spesso, ma questa è la voce che sta circolando al momento nei press tour. Dico solo questo! Non prendetevela con me", ha concluso lo scooper.

Come sottolinea Sneider, i rappresentanti delle star mentono spesso, e questo potrebbe essere stato solo un modo per evitare che la conferenza stampa fosse monopolizzata da una serie infinita di domande sul previsto ritorno di Catwoman nel sequel di The Batman. Tuttavia, è anche possibile che il regista Matt Reeves non sia riuscito a trovare un posto per il personaggio nella sceneggiatura scritta da lui e Mattson Tomlin.