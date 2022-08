The Batman 2 non ha ancora ricevuto il via libera da Warner Bros Discovery?

Sembra che Warner Bros. Discovery non abbia ancora approvato ufficialmente la produzione di un sequel di The Batman.

Con il grande successo riscosso da The Batman, un sequel per il cinecomic diretto da Matt Reeves sembrava davvero scontato, a prescindere dagli annunci ufficiali. Eppure sembrerebbe che un vero via libera per la realizzazione del progetto non sia ancora stato da Warner Bros. Discovery.

A parlarne è il sito Variety in un report sull'attuale condizione del piano creativo della compagnia, che nelle ultime settimane sta rivoluzionando il proprio programma produttivo-distributivo.

Dopo la cancellazione di Batgirl, infatti, Warner Bros. Discovery ha annunciato di voler seguire l'esempio dei Marvel Studios e del Marvel Cinematic Universe per l'universo DC, ma è ancora da capire nei fatti come si tradurrà una simile decisione.

Ma cosa significa questo per i titoli in via di sviluppo? Per ora, i fan dei cinecomic sanno di poter contare su un sequel di un film molto apprezzato, Joker, ma si tratta davvero dell'unico progetto di cui attualmente abbiamo qualche informazione certa.

Altre produzioni come Wonder Woman 3, Zatanna con la sceneggiatura di Emerald Fennell, il Superman scritto da Ta-Nehisi e il film di Static Shock prodotto da Michael B. Jordan non hanno ricevuto aggiornamenti per ora, come neanche un importante titolo nel catalogo DC: The Batman 2.

Il sequel del film di Matt Reeves, per cui il regista dovrebbe tornare anche come sceneggiatore, sembra essere ancora in fase di sviluppo, ma non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale da parte di Warner Bros. Discovery.

"Ogni film futuro dista ancora diversi anni", conclude Variety.

Cosa ne sarà di tutti questi progetti? E di The Batman 2?