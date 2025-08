The Batman 2, James Gunn si prepara a deludere i fan sul villain Hush

The Batman 2 si trova in una fase chiave della sua lavorazione. Mentre i fan continuano a discutere delle possibili novità, la curiosità attorno al progetto cresce, soprattutto sul fronte del villain.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni sul ritorno di alcuni personaggi o sull'introduzione di nuovi antagonisti. Ma è stato proprio James Gunn, co-presidente dei DC Studios, a fare chiarezza, respingendo i rumor in maniera netta.

James Gunn interviene sulle voci che circolano online

Attraverso un messaggio pubblicato su Threads, Gunn ha risposto a un utente che chiedeva conferme su Hush come possibile nemico di Batman nel sequel. La risposta è stata decisa: "Ancora una volta, tutto quello che avete sentito è una totale supposizione o un'invenzione". Una dichiarazione che smonta, almeno per ora, tutte le teorie diffuse negli ultimi mesi.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Il personaggio di Hush, al secolo Thomas Elliot, è uno dei più oscuri e apprezzati del mondo DC. Per questo, il suo nome torna spesso tra i desideri dei fan. Ma, come sottolineato da Gunn, non ci sono elementi concreti che ne confermino la presenza in The Batman 2.

Il progetto resta in fase di sviluppo: cosa sappiamo

Il film sarà nuovamente diretto da Matt Reeves, che ha collaborato alla sceneggiatura con Mattson Tomlin. Attualmente, il progetto si trova in fase di pre-produzione e, secondo quanto confermato dalla Warner Bros., le riprese inizieranno a fine 2025. L'uscita è invece programmata per il 1° ottobre 2027.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

The Batman 2 sarà distribuito sotto l'etichetta "Elseworlds", mantenendo dunque una continuità autonoma rispetto al nuovo DC Universe orchestrato proprio da Gunn. Il film proseguirà le vicende del primo capitolo con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, e si collegherà direttamente alla serie spin-off Il Pinguino, in arrivo su HBO Max.

Al momento, la Warner Bros. non ha diffuso informazioni su altri membri del cast né dettagli concreti sulla trama. Il ritorno di Colin Farrell nei panni di Oz Cobb non è stato confermato nel film, mentre Barry Keoghan, apparso brevemente come Joker nel finale del primo capitolo, resta un'incognita. James Gunn ha approfittato dello stesso thread per smentire anche notizie infondate legate al futuro film dei Teen Titans, ribadendo che solo pochissime persone conoscono i piani narrativi in corso.

Una strategia comunicativa trasparente

Non è la prima volta che James Gunn interviene per correggere la narrativa mediatica. In più occasioni ha scelto di usare i social media per offrire trasparenza e contrastare la diffusione di notizie false o premature. La sua posizione di co-leader dei DC Studios lo rende una fonte diretta e affidabile, anche quando le sue risposte restano criptiche per esigenze di riservatezza.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Nel frattempo, l'attesa per il sequel resta alta. Dopo il successo di pubblico e critica del primo film, le aspettative per The Batman Part II sono enormi, ma Reeves e il suo team sembrano determinati a prendersi tutto il tempo necessario per offrire un prodotto all'altezza delle ambizioni.