The Batman 2, James Gunn difende il ritardo: "È normale per i sequel!"

Venerdì è stato annunciato che The Batman 2 di Matt Reeves, il sequel del film uscito nel 2022, è stato posticipato di un anno, dal 2 ottobre 2026 al 1° ottobre 2027. La notizia ha suscitato alcune proteste online da parte dei fan, preoccupati e delusi per la lunga attesa di cinque anni dal primo capitolo.

James Gunn è intervenuto su Threads per chiarire la situazione e calmare gli animi, sottolineando che un intervallo di tempo così lungo tra un capitolo e l'altro è del tutto normale per i sequel di film ad alto budget.

La risposta di Gunn e il ritardo di The Batman 2

Ecco cosa ha scritto il regista: "A essere onesti, un intervallo di 5 anni o più è abbastanza comune nei sequel. Ad esempio, ci sono stati 7 anni tra Alien e Aliens, 14 anni tra Gli Incredibili, 7 anni tra i primi due Terminator, 13 anni per Avatar, 36 anni tra i due Top Gun, e naturalmente 6 anni tra Guardiani della Galassia Vol. 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3."

In un precedente post su Threads, Gunn aveva confermato il ritardo, spiegando che l'unica ragione dietro il rinvio è che la sceneggiatura non è ancora completa. "Matt Reeves è impegnato a realizzare il miglior film possibile, e nessuno può prevedere con esattezza quanto tempo occorrerà per completare una sceneggiatura. Una volta che la sceneggiatura sarà pronta, ci vorranno circa due anni per la pre-produzione, le riprese e la post-produzione di un grande film", ha scritto Gunn.

Gunn, che insieme al produttore britannico Peter Safran ha preso il controllo della DC nel 2022, sta anche preparando il lancio di Superman, che dirigerà personalmente. Il film, con David Corenswet nel ruolo del protagonista, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult, racconterà la storia dell'Uomo d'Acciaio mentre affronta Lex Luthor e riflette sulla sua eredità aliena. Il film uscirà nelle sale il 11 luglio. Il trailer, rilasciato la scorsa settimana, ha già fatto il pieno di visualizzazioni e ha entusiasmato i fan del supereroe.