The Batman 2: Matt Reeves annuncia di aver finito lo script

Il regista Matt Reeves ha aggiornato i suoi fan svelando di aver completato il lavoro previsto sullo script dell'atteso The Batman 2.

Il progetto è in fase di sviluppo ormai da tempo e ha subito vari ritardi e slittamenti, suscitando tra i fan della DC anche qualche preoccupazione.

L'update su The Batman 2

Matt Reeves ha ora pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme al co-sceneggiatore Mattson Tomlin. In primo piano si vede il copione di The Batman 2, come rivela il logo visibile sulla prima pagina.

Il film con star Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne è arrivato nelle sale nel 2022 e ha incassato ben 770 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Lo sviluppo del sequel è iniziato poco dopo, ma il lavoro è proseguito più a lungo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Attualmente l'uscita nelle sale americane del sequel è stata fissata al mese di ottobre 2027, ben cinque anni dopo il debutto della prima avventura della nuova versione di Batman.

Le parole di Gunn a difesa di Reeves

James Gunn, a capo del DC Universe insieme a Peter Safran, aveva confermato recentemente che Reeves avrebbe dovuto consegnare lo script nel mese di giugno. Il regista di Superman aveva inoltre difeso il collega ribadendo che bisogna lasciare agli sceneggiatori il tempo necessario a lavorare nel migliore dei modi. Gunn aveva sottolineato: "Ed è così. Non vi deve nulla solo perché vi è piaciuto il suo film. Vi è piaciuto grazie a Matt. Quindi lasciatelo lavorare".

James aveva ammesso: "Sono irritato a causa del comportamento delle persone. Non hanno diritto a nulla. Uscirà quando sarà felice della sceneggiatura. E Matt non me la consegnerà fino a quando non penserà che sia buona".