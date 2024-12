The Batman 2: il ritardo potrebbe essere dovuto all'integrazione nel DCU?

Recentemente è arrivata una pessima notizia per i fan del Cavaliere Oscuro: The Batman 2 è stato posticipato a ottobre 2027, un intero anno dopo la data di uscita originaria. La notizia è stata accompagnata, poche ore dopo, dal primo aggiornamento ufficiale di Andy Muschietti sul suo The Brave and the Bold, il film su Batman ambientato nel nuovo DCU.

James Gunn ha confermato il ritardo di The Batman 2 con Robert Pattinson in un post su Threads, spiegando che la causa del rinvio è molto semplice: la sceneggiatura del film non è ancora completa. Considerato il ciclo di produzione di circa due anni richiesto per i grandi film, il ritardo sembra essere la scelta più logica.

"Certamente. Sì, è vero. L'unico motivo del ritardo è che non c'è una sceneggiatura completa (chi mi segue qui probabilmente lo sa già)", ha detto Gunn. "Matt è impegnato a fare il miglior film possibile, e nessuno può prevedere con esattezza quanto tempo ci vorrà per scrivere una sceneggiatura. Una volta che la sceneggiatura è finita, ci sono circa due anni per la pre-produzione, le riprese e la post-produzione dei grandi film".

The Batman di Reeves farà parte del nuovo DCU?

Nel frattempo, Andy Muschietti ha rivelato al podcast California Secret che The Brave and the Bold è stato posticipato, tanto da permettergli di realizzare un altro film prima di concentrarsi su Batman. Sarà davvero una coincidenza che i ritardi di entrambi i film legati al Cavaliere Oscuro siano stati annunciati nello stesso giorno, o c'è qualcosa di più dietro tutto questo?

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

The Hollywood Reporter ha anche confermato che The Batman 2 non si chiama più nemmeno The Batman Parte II. In una sola giornata, il sequel ha subito un ritardo di un anno, ha perso il suo titolo e The Brave and the Bold è anch'esso stato rinviato. Certo, potrebbero esserci altre ragioni dietro la perdita del titolo da parte di The Batman 2, ma potrebbe anche trattarsi di un indizio che suggerisce un nuovo nome più in linea con il DCU. Secondo Comicbook, il ritardo potrebbe essere legato proprio a un tentativo di integrare il film di Matt Reeves nel nuovo universo cinematografico di DC creato da Gunn e Safran.

Nonostante le dichiarazioni di Gunn, che ha sempre sottolineato l'importanza di raccontare sia storie all'interno del DCU che progetti Elseworlds (come quello di Reeves), i numeri al botteghino di The Batman (che ha incassato 770 milioni di dollari) sembrano suggerire che integrare il film nel DCU potrebbe essere una mossa vantaggiosa dal punto di vista commerciale. Inoltre, la partecipazione di Matt Reeves come produttore di Clayface, un altro progetto legato ai personaggi di Batman, potrebbe indicare che il regista è pronto a lavorare su una serie di film legati al Cavaliere Oscuro all'interno di un universo condiviso.

The Batman: Robert Pattinson "smascherato" in un'immagine dal trailer

Alcuni fan sperano ancora che The Batman resti un universo separato, ma i segnali indicano che Warner Bros. potrebbe essere intenzionata a fondere i due universi di Batman in una narrazione unica, sfruttando il successo commerciale della versione di Reeves insieme a quella di Gunn. Nonostante i numerosi indizi e le voci che circolano, la situazione rimane incerta, e molti si chiedono se il ritardo sia davvero legato alla creazione di un universo condiviso di Batman, o se si tratti semplicemente di motivi legati alla produzione.