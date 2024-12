Superman, trailer da record per il film DC Studios: quasi il doppio di The Batman

Dopo appena 24 ore dalla pubblicazione online del primo trailer di Superman, le visualizzazioni sono schizzate alle stelle raggiungendo una cifra che è quasi il doppio di quelle ottenute da The Batman.

Su YouTube, il trailer del film di James Gunn ha infatti racimolato un totale di 22.5 milioni di visualizzazioni, un nuovo record per un trailer DC sulla piattaforma. Per fare un confronto, il trailer di The Flash diffuso durante il Super Bowl ha impiegato un anno intero per arrivare a 32 milioni di visualizzazioni su YouTube, cifra che Superman potrebbe raggiungere già domani.

Su X (ex-Twitter), il video ha raggiunto oltre 33 milioni di views sui canali di Superman e di James Gunn, che unite alle visualizzazioni di YouTube portano il totale ad oltre 50 milioni.

DC Studios contro Marvel Studios: i numeri a confronto

Facendo un confronto diretto, basti pensare che il trailer di Superman ha ottenuto ben 12 milioni di visualizzazioni su YouTube nell'arco delle prime otto ore; nello stesso intervallo di tempo, Spider-Man: No Way Home era arrivato a 12 milioni di views e in quest'ultimo caso stiamo parlando di un film attesissimo ambientato in un universo cinematografico già ampiamente consolidato (che poteva contare anche sulla frenesia intorno alla vociferata presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield).

Superman, Nicholas Hoult: "Il mio Lex Luthor sarà senza regole"

Tornando in casa DC, il full trailer di The Batman aveva totalizzato 32 milioni di views in 24 ore su YouTube e X, mentre il primo teaser trailer (pubblicato al DC Fandome) era arrivato a 26.9 milioni di views nelle prime 24 ore.

Rimanendo in tema, su queste pagine potete leggere un ampio approfondimento sul trailer di Superman, che in poche ore sembra aver convinto davvero tantissime persone, segno anche che la figura di James Gunn potrebbe essere davvero quella giusta per rimettere in sesto i piani della DC per i suoi film futuri.