The Batman 2, anticipati alcuni dettagli della trama del sequel

Sono passati più di due anni da quando The Batman ha debuttato nelle sale, portando in vita la nuova visione del Cavaliere Oscuro di Matt Reeves alla DC.

Dopo anni di attesa e di ritardi nella produzione, è stato confermato che il sequel, The Batman Part II, arriverà nelle sale nell'autunno del 2026 - e sembra che i lavori siano ormai in una fase molto avanzata.

In una recente intervista concessa a ScreenRant, il co-sceneggiatore del film, Mattson Tomlin, ha confermato che la produzione del film inizierà l'anno prossimo e che il suo processo di collaborazione con Reeves è stato finora "davvero straordinario".

The Batman: una foto dal set

"Si girerà l'anno prossimo. Ci stiamo preparando e devo dire che il livello non potrebbe essere più alto. È un sequel diretto del primo. Ma Matt [Reeves] non è come gli altri. Nei cinque anni in cui ho lavorato con lui così da vicino, ho cercato di assorbire da lui quanto più umanamente possibile, e sono così grato per il tempo che ho potuto trascorrere con lui, perché è un vero artista che opera in un mondo in cui a volte l'arte non riesce a emergere, e sta cercando di realizzare qualcosa di veramente importante. Quindi, poter partecipare a questo viaggio e far parte di questo processo è davvero incredibile e straordinario. Sono entusiasta del film".

The Batman 2, Barry Keoghan sul ritorno di Joker: "Io ci sono, ma non mi hanno contattato"

I dettagli sulla trama di The Batman Part II sono attualmente un mistero, anche se si prevede il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman, Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman e altri membri del cast del film originale.

"Fondamentalmente non so nulla del film, se non che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo le riprese all'inizio del prossimo anno", aveva spiegato Andy Serkis, interprete di Alfred, durante un panel all'inizio di quest'anno. "Quindi, se fate i conti, uscirà un anno e mezzo dopo. So che Matt [Reeves] sta lavorando molto duramente alla sceneggiatura. Essendo Matt Reeves lo straordinario regista che è, posso solo supporre che sarà un'altra sceneggiatura brillante, perché ho pensato che quello che ha fatto con il primo film fosse davvero incredibile. Mi è piaciuto molto lavorare con Rob Pattinson e non vedo l'ora di interpretare ancora una volta Alfred".