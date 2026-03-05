The Batman 2: Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villain

L'ingresso dell'ex James Bond nel cast del sequel di Matt Reeves sarebbe davvero un gran colpo per questa produzione, che avrebbe dal suo lato un altro attore incredibile nel ruolo dell'antagonista

Finché le riprese di The Batman - Part II non prenderanno il via, quelle che arrivano puntualmente sono solo speculazioni, ma l'ultima in ordine di tempo è sensazionale: a Daniel Craig sarebbe stata offerta la parte del villain della storia.

Mentre nei mesi scorsi si sono avvicendati rumor secondo cui il cast comprenderebbe già nomi come Scarlett Johansson e Sebastian Stan, c'è ancora un ruolo tra quelli che dovrebbero far parte della trama che non ha ancora un volto associato.

Wake Up Dead Man: un'immagine di Josh O'Connor e Daniel Craig

Il possibile ruolo di Daniel Craig in The Batman Part II

Stiamo parlando di una parte che inizialmente era stata offerta a Brad Pitt, ma che quest'ultimo avrebbe rifiutato. Dopo il rifiuto anche di Stellan Skarsgård, la produzione si sarebbe rivolta proprio a Craig per assegnarli il ruolo del personaggio di Christopher Dent.

Ovviamente, bisogna prendere quest'ultima indiscrezione con le pinze, finché non arriva una conferma ufficiale da parte della produzione, ma la fonte di questo scoop è il sito Giant Freaking Robot, che per primo aveva riportato l'indiscrezione dell'ingresso nel cast di Scarlett Johnasson nei panni di Gilda Dent. Inoltre, se Craig dovesse rifiutare a sua volta, si dice che il prossimo nella lista sia Liam Neeson, che tornerebbe così a interpretare un altro malvagio personaggio del canone di Batman.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Gli indizi sulla trama del sequel di The Batman

Matt Reeves ha già dichiarato che il suo sequel sarà un film incentrato su un serial killer, ma anche che il suo cattivo non è mai stato interpretato prima in un film live-action. La scelta di Johansson per il ruolo di Gilda avrebbe senso, dato che nel fumetto Batman: Il lungo Halloween, il personaggio si rivela poi essere The Holiday Killer.

Ad ogni modo, il cast di The Batman - Part II si sta delineando piuttosto bene, ricco di talenti e con protagonisti Johansson, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Colin Farrell, Jeffrey Wright e Barry Keoghan. Craig sarebbe un'ottima aggiunta.

Chi è Christopher Dent nei fumetti DC

Si tratta del padre di Harvey Dent, il noto procuratore distrettuale di Gotham che in seguito diventerà Due Facce, una delle nemesi più terribili per Batman e anche una delle più ambigue. Christopher è spesso rappresentato come un uomo violento e abusivo che maltratta il giovane Harvey durante l'infanzia. In alcune versioni della storia, il padre infligge punizioni crudeli al figlio, contribuendo a creare il trauma psicologico che segnerà profondamente la personalità di Harvey.

L'infanzia segnata dalla paura e dall'abuso aiuta a costruire il tema della doppia identità: da un lato il brillante procuratore di Gotham City, dall'altro la personalità instabile che emergerà dopo l'incidente con l'acido e che porterà alla nascita del suo alter ego criminale.

The Batman: Robert Pattinson con Jeffrey Wright in una scena dal film

Quando esce The Batman Part II al cinema

Il sequel di The Batman diretto da Matt Reeves, è attualmente previsto nei cinema per il 1º ottobre 2027. Il film vedrà il ritorno di Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman ed è stato rinviato più volte rispetto ai piani iniziali: prima era previsto per il 2025 e poi per il 2026, ma la produzione e lo sviluppo della sceneggiatura hanno richiesto più tempo del solito. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2026, con l'obiettivo di far uscire il sequel circa cinque anni dopo il primo film.