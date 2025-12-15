The Batman 2: il ruolo di Scarlett Johansson è strettamente legato ad Harvey Dent?

Stando alle ultime indiscrezioni, Johansson avrà un ruolo centrale nella trama del nuovo sequel di Matt Reeves che potrebbe anche essere un adattamento del fumetto Il Lungo Halloween

Dopo l'introduzioni di villain come l'Enigmista, il Pinguino e Joker, sembra che The Batman Part II rimarrà in un territorio molto familiare per i fan, possibilmente adattando la celebre run a fumetti Il Lungo Halloween. Questo ha portato alla possibile rivelazione del ruolo di Scarlett Johansson.

Secondo il noto insider Jeff Sneider, nel sequel di Matt Reeves Johansson interpreterà Gilda Gold, alias Gilda Dent. Come la maggior parte dei personaggi della DC Comics, nel corso degli anni ci sono state molteplici interpretazioni di Gilda, ma la più famosa è quella in cui viene rivelata come l'Holiday Killer proprio nelle pagine de Il Lungo Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale.

Nel tentativo di alleggerire il carico di lavoro del marito, Gilda iniziò a uccidere i criminali di Gotham City. Tuttavia, le sue azioni portarono Harvey a essere aggredito e a diventare Due Facce, trasformando uno dei più grandi alleati di Batman forse nel membro più contorto della sua galleria di nemici.

Matt Reeves sta cercando il nuovo Harvey Dent

Quanto di tutto questo vedremo in The Batman Part II è ancora da stabilire, ma Sneider ha anche appreso che Reeves sta cercando di scritturare Harvey e suo padre, Christopher. Quest'ultimo personaggio è quello per cui a Brad Pitt era stata offerta la possibilità di recitare; alla fine però ha declinato.

Per Dent senior si cerca un attore sui 60 anni, mentre per il Procuratore distrettuale che alla fine diventa Due Facce, la produzione sarebbe alla ricerca di qualcuno sulla quarantina. Nei fumetti, Christopher Dent era un alcolizzato che soffriva di disturbi mentali, il che lo portò a instaurare un rapporto violento e fisicamente abusivo con suo figlio.

Le riprese del sequel cominceranno la prossima primavera con un'uscita nelle sale prevista per il 1° ottobre 2027, quando saranno passati ormai ben cinque anni dall'uscita del primo film.

No, Robert Pattinson non sarà il Batman del DCU

Nel frattempo, non si placano le speculazioni secondo cui il Batman di Robert Pattinson entrerà a far parte del DCU, anche se sia Reeves sia il co-CEO dei DC Studios James Gunn hanno ripetutamente indicato il contrario e non sembra cambieranno idea.

Se davvero stiamo per vedere un adattamento de Il Lungo Halloween, per Andy Muschietti (che è ancora il regista collegato al progetto DCU) sarà ancora più difficile proporre una reinterpretazione del personaggio in The Brave and the Bold che abbia qualche possibilità di competere con ciò che Reeves sta facendo nel Batverse. Dovrebbe essere qualcosa di completamente diverso, e così probabilmente sarà.