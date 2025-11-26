The Batman 2, arrivano le conferme sui dettagli di set, location e il ruolo di Robert Pattinson

Dopo il successo del primo capitolo nel 2022, l'attesa per The Batman Parte 2 cresce: ci sono nuovi dettagli ufficiali sulle location e un cast pronto a tornare per continuare a raccontare le ombre di Gotham.

Le riprese di The Batman Parte 2 ricevono alcuni importanti aggiornamenti ufficiali, rilasciati direttamente da Warner Bros. Studios: i nuovi dettagli riguardano le riprese, che inizieranno a gennaio 2026, e il ruolo confermato di Robert Pattinson, che ritorna nei panni del Cavaliere Oscuro.

Primi dettagli sul set e le location di The Batman Parte 2

Secondo quanto riportato da Glasgow World, le riprese inizieranno il 1° gennaio 2026, con alcune location già esplorate, tra cui la Glasgow Cathedral e la stazione di Anderston. La scelta della Scozia non è casuale: anche nel primo film, le scene all'aperto avevano sfruttato i paesaggi urbani di Glasgow, conferendo al film un'ambientazione gotica e realistica.

The Batman: una scena della prima parte

La maggior parte della produzione, però, si sposterà negli Warner Bros. Studios Leavesden in Inghilterra, dove la tecnologia del set e gli spazi interni permetteranno di ricreare Gotham nei minimi dettagli. La combinazione tra location reali e set costruiti garantirà un mix di autenticità e controllo scenico che ha caratterizzato il primo film, promettendo continuità stilistica e visiva per il secondo capitolo.

Il ritorno del cast e le attese sui personaggi

Robert Pattinson conferma il suo ritorno come Batman, affiancato dai volti noti di Colin Farrell, Andy Serkis nel ruolo di Alfred e Jeffrey Wright come Commissario Gordon. Tra le voci più chiacchierate c'è quella di Barry Keoghan, che dovrebbe riprendere il ruolo del Joker, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da Warner Bros. Pictures.

The Batman: Robert Pattinson nei panni del protagonista

Questa continuità del cast garantisce un senso di familiarità, mentre l'incognita sul ritorno del Joker aggiunge tensione e attesa tra gli spettatori. L'evoluzione dei personaggi e il possibile intreccio con nuovi antagonisti promettono di mantenere alta l'adrenalina, combinando elementi drammatici, azione e una Gotham più cupa e complessa.

Pattinson stesso, ormai incarnazione iconica del personaggio, sembra pronto a esplorare nuove sfumature del Cavaliere Oscuro, consolidando la sua interpretazione e aprendo la strada a sviluppi narrativi intriganti che cattureranno fan vecchi e nuovi.

Il primo film, uscito nel 2022, aveva incassato oltre 770 milioni di dollari al box office, trasformando l'interpretazione di Pattinson in un punto di riferimento per i fan del Cavaliere Oscuro. Con il secondo capitolo, la sfida sarà mantenere il tono cupo e realistico, amplificando le tensioni psicologiche tra eroi e villain e offrendo nuovi colpi di scena.

Gli appassionati di Gotham possono quindi aspettarsi un ritorno del mistero e della suspense, con un cast consolidato pronto a dare nuova vita alle strade oscure della città simbolo del crimine.