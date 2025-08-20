The Batman 2, c'è una brutta notizia per il sequel e coinvolge i quattro biopic sui Beatles in arrivo

Un importante aggiornamento riguardante un direttore della fotografia potrebbe esaltare e penalizzare contemporaneamente due grandi progetti cinematografici in arrivo al cinema nei prossimi anni: stiamo parlando dei quattro biopic sui Beatles e di The Batman 2.

Greig Fraser ha dovuto abbandonare il ruolo di direttore della fotografia in Dune - Parte Tre di Denis Villeneuve a causa del suo precedente impegno con il sequel di The Batman di Matt Reeves. Tuttavia, dato che quest'ultimo film ha subito ripetuti ritardi, Fraser ha deciso alla fine di abbandonare anche questo progetto e di accettare il lavoro al servizio di Sam Mendes e i suoi quattro monumentali film.

Durante un'intervista al Kevin McCarthy Podcast, Josh Brolin ha rivelato forse incautamente che Fraser sarà il direttore della fotografia dei quattro biopic sui Beatles con Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn. Il ruolo era stato offerto a Roger Deakins, collaboratore di lunga data di Mendes, che però alla fine ha rifiutato.

The Batman: una nuova immagine del film DC/Warner

Cosa significa questo per la produzione di The Batman 2?

Di conseguenza, Fraser non potrà tornare a ricoprire il ruolo di direttore della fotografia per il sequel di Reeves. Ciò solleva la domanda: chi prenderà il suo posto? Lo stesso Deakins potrebbe accettare l'incarico, visto che in passato aveva elogiato il lavoro di Fraser per The Batman.

Nel marzo 2023, quando gli era stato chiesto di indicare il suo candidato per l'Oscar alla migliore fotografia, Deakins ha risposto: "La migliore fotografia [del 2022] non è stata nominata agli Oscar. È The Batman. Secondo me è il lavoro migliore dell'anno". Aveva poi aggiunto: "Il motivo per cui non è stato nominato è puro e semplice: snobismo. C'è questa tendenza ingiusta ad evitare l'universo Marvel/DC".

The Batman: Part II dovrebbe entrare in produzione nella primavera del 2026, mentre Mendes ha in programma di girare i suoi quattro film sui Beatles uno dopo l'altro, e sebbene le riprese fossero previste per quest'estate, sono state rinviate al prossimo autunno.