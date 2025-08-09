The Batman 2: James Gunn smentisce i rumor sulla presenza di Robin

James Gunn ha spento sul nascere le ultime voci riguardo The Batman 2, il sequel diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson. Nei giorni scorsi, lo scoopista Jeff Sneider aveva riportato che la nuova sceneggiatura, scritta da Reeves insieme a Mattson Tomlin, prevedesse l'introduzione di Robin. L'ipotesi ha acceso il dibattito tra i fan, ma Gunn è intervenuto direttamente sui social per smentire, definendo le indiscrezioni "assurde" e precisando che soltanto sei persone hanno letto il copione.

La smentita ufficiale di James Gunn

Durante un botta e risposta su Threads, Gunn ha ribadito che "nessuno sa nulla di The Batman 2" al di fuori di un ristrettissimo gruppo di addetti ai lavori. Il dirigente ha anche voluto difendere Reeves dalle pressioni, invitando il pubblico a rispettare i tempi di scrittura: "Lui non vi deve nulla solo perché vi piace il suo film. Il motivo per cui vi è piaciuto è proprio il suo lavoro: lasciatelo fare a modo suo".

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine del film

L'indiscrezione di Sneider parlava di un tono più cupo e di una "grande svolta" nella trama, con l'arrivo del Ragazzo Meraviglia nel Batverse. Un'idea che avrebbe stupito molti, considerando che il prossimo film DC The The Brave and the Bold racconterà già la storia di Batman e Robin. Gunn, però, ha chiuso ogni spiraglio, senza escludere in futuro la presenza di personaggi come Dick Grayson o Jason Todd, ma non come spalla mascherata di Batman.

The Batman 2 entrerà in produzione all'inizio del 2026, con uscita fissata per il 1° ottobre 2027. Gunn ha ricordato come sia normale che tra primo e secondo capitolo di un franchise possano passare anche cinque o più anni, citando esempi celebri come Aliens, Gli Incredibili e Avatar. Secondo il co-CEO, forzare i tempi danneggerebbe il risultato finale: "Il film uscirà solo quando Reeves sarà soddisfatto della sceneggiatura".