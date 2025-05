The Batman 2: Andy Serkis svela quale cambiamento vorrebbe nella storia di Alfred

Andy Serkis riprenderà il ruolo di Alfred Pennyworth nel film The Batman 2, il sequel diretto da Matt Reeves da tempo in fase di sviluppo.

L'attore, rispondendo alle domande dei fan all'evento Fan Expo Philadelphia 2025, ha ora svelato quale cambiamento vorrebbe avvenisse nella storia del suo personaggio rispetto al primo capitolo della storia.

Il ritorno di Bruce Wayne

The Batman 2 continuerà la storia di Bruce Wayne, interpretato da Robert Pattinson e Andy Serkis, parlando della storia portata sul grande schermo, ha ricordato: "Ciò che ho amato di quello che Matt ha creato nel precedente film era questa sensazione di un guardiano che non ha nessun istinto paterno, ma sta cercando di essere un padre che non potrebbe mai essere. E quello era realmente al centro del loro rapporto".

The Batman: Andy Serkis è Alfred nel nuovo trailer

L'attore ha quindi aggiunto: "Sentiva realmente di aver deluso l'unica persona che adora e di cui cerca di occuparsi. Sa come aiutarlo per quanto riguarda le abilità e gli aspetti tecnici, e come lottare, e tutte queste cose legate a essere un soldato, legate al fatto che sia stato un militare in passato".

Le speranze di Serkis su The Batman 2

Andy ha quindi ammesso che spera ci sia un cambiamento nella dinamica esistente tra i due personaggi: "L'unica cosa che Alfred non riesce a fare è avere un vero e proprio sentimento paterno nei suoi confronti. E mi piacere vedere esplorare quel concetto in modo più approfondito e andare avanti in quella direzione".

L'interprete di Pennyworth ha quindi ribadito: "Non so nulla della storia o della direzione in cui Matt la sta portando, ma mi piacerebbe vedere quel dettaglio portato all'estremo, ma in una situazione più estrema".

Attualmente i fan della DC sono in attesa di aggiornamenti e dettagli sul sequel, la cui uscita nelle sale è slittata all'1 ottobre 2027.