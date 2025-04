The Batman 2: un nuovo aggiornamento sull'inizio delle riprese del sequel

I nuovi impegni di Robert Pattinson, che potrebbe essere coinvolto anche nella realizzazione di Dune 3, hanno alimentato le ipotesi che il lavoro su The Batman 2 sia stato ulteriormente posticipato.

I nuovi update sul possibile inizio delle riprese del sequel sembrano in parte confermare queste teorie, anche se attualmente nulla è stato confermato.

Gli aggiornamenti su The Batman 2

Secondo le fonti di Nexux Point News, le riprese di The Batman 2 non prenderanno il via prima dell'inizio del 2026 e potrebbero essere ulteriormente posticipate.

Robert Pattinson, recentemente, aveva invece dichiarato che probabilmente avrebbe ripreso il ruolo di Bruce Wayne negli ultimi mesi del 2025.

Pattinson in The Batman

La data di uscita del sequel è stata fissata all'1 ottobre 2027, dopo la conferma di Warner Bros che i fan avrebbero dovuto attendere un anno in più rispetto a quanto previsto inizialmente.

Pattinson dovrebbe così avere il tempo necessario a recitare in Dune 3, l'atteso terzo capitolo della saga tratta dai romanzi di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve. Il lavoro sul set dell'ultimo capitolo della trilogia dovrebbe iniziare in estate e proseguire per alcuni mesi.

La data di uscita del lungometraggio non è stata ancora confermata.

Robert dovrebbe finire a breve il suo impegno sul set di The Odyssey, il nuovo film del regista Christopher Nolan, e prossimamente sarà impegnato nella promozione di altri progetti di cui è star, tra cui Die, My Love di Lynne Ramsay.

Il successo del primo capitolo della storia

The Batman è stato co-scritto da Peter Craig e Matt Reeves, con un cast composto anche da Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Pinguino.

Il film ispirato ai fumetti della DC ha incassato nelle sale di tutto il mondo circa 772 milioni di dollari, a fronte di un budget di circa 200.

Recentemente Farrell ha ripreso la parte di Oz Cobb nella serie spinoff The Penguin, di cui non è ancora stato svelato il destino, obbligando i fan a rimanere in attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione.