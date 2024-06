The Batman 2 e 3 verranno girati back-to-back? James Gunn fa chiarezza e risponde ai fan

Nelle ultime ore ha cominciato a circolare un'indiscrezione molto succosa: Warner avrebbe dato il via libera anche a The Batman 3?

Lentamente Matt Reeves si sta preparando per le riprese di The Batman - Parte II, ma nelle ultime ore sarebbero emerse nuove indiscrezioni che riguardano anche l'eventuale The Batman 3.

Mentre il DC Universe di James Gunn è ancora in fase di costruzione, una delle storie Elseworlds dei DC Studios sta continuando ad espandersi. Oltre alla serie televisiva The Penguin, in arrivo quest'anno su Max, Reeves sta lavorando attivamente alla storia di The Batman - Parte II.

Mentre si celebrava il debutto alla DC Comics di Vigilante, personaggio che tornerà per la seconda stagione di Peacemaker, l'utente di Instagram kemper2004 è riuscito ad attirare l'attenzione del co-CEO dei DC Studios su un nuovo rumor riguardante The Batman. È emersa infatti l'indiscrezione secondo cui The Batman 2 e 3 sarebbero stati girati back-to-back (ovvero uno dopo l'altro) nel corso del 2025, ma Gunn ha prontamente smentito tutto.

The Batman 2, quando iniziano le riprese?

Vale la pena di considerare che The Batman 3 non è stato ancora formalmente annunciato dalla Warner Bros. Discovery e dai DC Studios. L'annuncio di The Batman 3 potrebbe avvenire solo dopo l'uscita di The Batman - Parte II, poiché la decisione potrebbe basarsi sull'accoglienza del film al botteghino e della critica.

The Batman 2, Joker: Folie à Deux, ecco come si collegheranno al nuovo DC Universe

The Batman 2 avrebbe dovuto iniziare le riprese principali nel novembre 2023, ma ha subito dei rinvii a causa degli scioperi di Hollywood 2023. Per questo motivo, e per la mancanza di una sceneggiatura finita, la Warner Bros. Discovery e i DC Studios hanno deciso di posticipare il sequel al 2026. Questo permetterà a Reeves e al suo team di terminare adeguatamente la pre-produzione del film.

Al momento, pare che le riprese potrebbero prendere il via nell'aprile 2025. Fatta eccezione per Robert Pattinson e Jeffrey Wright, che riprenderanno i panni di Bruce Wayne/Batman e del Commissario Gordon, non è ancora chiaro chi rivedremo nel cast del sequel.