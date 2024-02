The Bad Batch 3, ecco perché un personaggio iconico di Star Wars è tornato

Nel corso di una recente intervista, i produttori di Star Wars: The Bad Batch hanno avuto modo di commentare il ritorno di uno dei personaggi iconici della saga nella terza stagione della serie animata: Asajj Ventress.

La terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch è stata annunciata ufficialmente alla Star Wars Celebration dello scorso anno. La stagione cercherà di concludere le storie di Omega, Crosshair e del resto della Bad Batch, ma già il trailer di The Bad Batch 3 rivelava che l'ex Sith Asajj Ventress avrebbe fatto ritorno.

Ciò che rende sorprendente il ritorno di Asajj Ventress è la sua presunta morte nel romanzo del 2015 Star Wars: Dark Disciple, avvenuta mentre lavorava con i Jedi per eliminare il Conte Dooku. Quale sarà dunque il ruolo del personaggio in Star Wars: The Bad Batch?

I produttori Jennifer Corbett e Brad Rau hanno discusso della stagione finale e affrontato l'argomento Asajj Ventress. "Senza spoilerare troppo, abbiamo una storyline che richiede qualcuno", ha spiegato Corbett. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Bad Batch 3.

"E lei era la più adatta a ciò di cui avevamo bisogno. Ma, ripeto, io e Brad [Rau] non prendiamo queste decisioni. Si tratta sempre di una conversazione, e quando Ventress è stata proposta eravamo molto eccitati perché siamo grandi fan di quel personaggio, e volevamo onorare quello che era stato il suo percorso in The Clone Wars, onorando anche Dark Disciple".

Alla domanda su come Star Wars: The Bad Batch avrebbe affrontato gli eventi di Star Wars: Dark Disciple, Brad Rau ha risposto: "Quando abbiamo saputo che avremmo potuto usare questo personaggio che amiamo così tanto, abbiamo subito fatto un sacco di ricerche. Siamo tornati agli archi incompiuti di The Clone Wars che sono stati di fatto l'ispirazione per il romanzo Dark Disciple, e sono stati creati dei disegni, tra cui la sua pettinatura, che è così bella, la sua spada laser e il colore della spada laser".

Rau ha proseguito: "Abbiamo quindi tenuto conto di questo aspetto per la sua comparsa nella nostra trama. Non possiamo entrare nei dettagli, ma possiamo dire che le risposte alle vostre domande - e sappiamo che molti fan le stanno facendo - saranno date. Potrebbero non trovare tutte le risposte in The Bad Batch, ma state certi che i collegamenti ci sono tutti e verranno raccontati. Quindi tenete duro".

Star Wars: The Bad Batch è attualmente in programmazione su Disney+.