The Bad Batch: il trailer e la data di uscita della stagione 3 della serie animata di Star Wars

Disney+ ha condiviso il trailer e il teaser poster della stagione 3, quella finale, della serie animata prodotta da Lucasfilm intitolata Star Wars: The Bad Batch.

Il progetto è uno spinoff di Star Wars: The Clone Wars, serie premiata con l'Emmy award e amata dai fan.

La sinossi dell'ultima stagione

Nell'epico finale di Star Wars: The Bad Batch, il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Il gruppo, diviso e minacciato da ogni parte, dovrà cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall'Impero.

Nella versione originale, lo show vanta un cast di voci di talento, tra cui Dee Bradley Baker (American Dad!), Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (La ragazza delle balene), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (Lui è Pony) e Wanda Sykes (The Upshaws).

I produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch sono Dave Filoni (Ahsoka, The Mandalorian), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (Ahsoka, The Mandalorian), con Josh Rimes (Star Wars Resistance, Star Wars: Visions) nel ruolo di co-executive producer e Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) in quello di senior producer. Rau è anche supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

Star Wars: The Bad Batch - Stagione 2, la recensione: vecchi eroi e nuove (espanse) avventure

I dettagli dell'arrivo in streaming

Star Wars: The Bad Batch debutterà con i primi tre episodi il 21 febbraio in esclusiva su Disney+.

Il rilascio degli episodi della terza stagione:

21 febbraio: Episodio 301 "Reclusi", Episodio 302 "Strade sconosciute", Episodio 303 "Le tenebre di Tantiss"

28 febbraio: Episodio 304 "Un'insolita tattica"

6 marzo: Episodio 305 "Il ritorno"

13 marzo: Episodio 306 "Infiltrati" & Episodio 307 "Estrazione"

20 marzo: Episodio 308 "Territorio ostile"

27 marzo: Episodio 309 "La messaggera"

3 aprile: Episode 310 "Crisi d'identità" & Episodio 311 "Punto di non ritorno"

10 aprile: Episode 312 "Juggernaut"

17 aprile: Episode 313 "Nella breccia"

24 aprile: Episode 314 "Attacco lampo"

1° maggio: Episodio 315 "È arrivata la cavalleria" (finale)