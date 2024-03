Star Wars: The Bad Batch, una scioccante teoria rivela le vere origini di Snoke

Star Wars potrebbe presto rivelare un dettaglio chiave delle origini del Leader Supremo Snoke nel corso della terza stagione di The Bad Batch.

Come si è visto finora nella nuova stagione, la Divisione di Scienza Avanzata dell'Impero è stata duramente impegnata nei suoi esperimenti segreti, nel tentativo di creare un modello di clone genetico in grado di mantenere una sensibilità alla Forza sufficientemente elevata (su ordine dell'Imperatore Palpatine stesso). A tal fine, un collegamento sorprendente potrebbe indicare la futura creazione di Snoke stesso, sostituto di Palpatine durante l'epoca dei sequel e della Nuova Repubblica.

Conosciuto come Progetto Negromante, Star Wars: The Bad Batch ha dimostrato che la futura resurrezione di Palpatine era in cantiere quasi fin dall'inizio del suo Impero, offrendo sicurezza e la promessa di un potere duraturo con la forza dell'immortalità artificiale. Avendo a disposizione corpi ospiti clonati sensibili alla Forza, Palpatine sarebbe stato in grado di trasferire la sua essenza oscura in caso di morte fisica, un processo contorto e imperfetto i cui risultati imprecisi si vedevano già ne L'ascesa di Skywalker.

Pertanto, la terza stagione di The Bad Batch potrebbe rivelare ulteriori informazioni sulle origini di Snoke all'interno dei piani di resurrezione di Palpatine.

Snoke è un clone kaminoano?

È sorprendente che le deformità fisiche del Leader Supremo Snoke non siano mai state spiegate completamente nel canone ufficiale di Star Wars. Tutto ciò che si sa è che era uno dei cloni creati per Palpatine. Nonostante il suo comprovato potere nella Forza, presumibilmente in seguito a un'iniezione andata a buon fine, Snoke fu visto come un ospite indegno e rifiutato da Palpatine probabilmente a causa del suo aspetto fisico. Tuttavia, Snoke non è stato inutile, diventando alla fine il sostituto di Palpatine alla guida del Primo Ordine nei sequel, prima dell'eventuale resurrezione dell'Imperatore (anche se in un corpo clonato in rapida decomposizione).

The Bad Batch 3, ecco perché un personaggio iconico di Star Wars è tornato

A tal fine, è possibile che Snoke fosse un clone di un Kaminoano a cui sono stati iniettati i midi-chlorian. Sebbene a sua volta gli sia stato concesso il potere della Forza, ciò ha portato alla sua graduale deformazione fisica e al suo aspetto contorto che appare ne Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Dato che non ci sono altre spiegazioni certe per l'aspetto di Snoke, è certamente una teoria convincente.