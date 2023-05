Star Wars, Freddie Prinze Jr: "Sarebbe stato meglio non tornare per The Bad Batch e L'Ascesa di Skywalker"

Dopo le reazioni miste al controverso Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, Lucasfilm ha messo in stand by il franchise cinematografico per dedicarsi al piccolo schermo. Freddie Prinze Jr, doppiatore del Jedi Kanan Jarrus nella serie animata Rebels, ha avuto dei piccoli cameo vocali in The Bad Batch e Episodio IX, ma non ha sentito il bisogno impellente di tornare nel mondo di Star Wars.

"Mi è stato chiesto di prendervi parte, ma non lo volevo. Penso che il mio contributo sarebbe dovuto interrompersi con l'ultima battuta di Kanan in Rebels, adesso è come se l'impatto emotivo si fosse diluito. Non volevo nemmeno fare L'Ascesa di Skywalker, mi è stato chiesto come favore, adesso ho chiuso" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Kristian Harloff. "E no, non apparirò in Ahsoka. Ho chiuso con Kanan".

L'attore ha quindi chiuso le porte a una sua possibile apparizione in live action, ma potrebbe anche trattarsi di una dichiarazione appositamente effettuata per depistare i fan come fatto da Lars Mikkelsen, poi effettivamente scelto per interpretare il Grand'Ammiraglio Thrawn.

Il futuro della saga

Dopo le reazioni alla nuova trilogia sequel, è stato annunciato che Daisy Ridley tornerà nei panni di Rey in un nuovo film della saga. La pellicola, di cui ancora non si conosce il titolo, sarà ambientata 15 anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quindi dopo la guerra e dopo tutto quello che è successo con il Primo Ordine. I Jedi si trovano in uno stato di disordine e la loro figura viene messa pubblicamente in discussione. Rey avrà il compito di ricostruire l'Ordine dei Jedi, mantenendo fede alla promessa fatta a Luke.