Star Wars: The Bad Batch, spiegato in che modo Asajj Ventress è sopravvissuta

L'aveva già anticipato il trailer e adesso Star Wars: The Bad Batch ha finalmente riportato indietro il personaggio di Asajj Ventress, che per un lungo arco narrativo era stata uno dei villain principali di Star Wars: The Clone Wars. Ma com'è sopravvissuta in tutto questo tempo?

ATTENZIONE: seguono spoiler sul contenuto della Stagione 3 di The Bad Batch.

L'episodio 9 "The Harbinger" vede la squadra Clone Force 99 ancora in attesa di ricevere i frutti della sua breve alleanza con Fennec Shand (Ming-Na Wen). I Bad Batch avevano bisogno che Fennec fornisse informazioni sul motivo per cui l'Impero sta dando la caccia alla loro pupilla Omega (Michelle Ang) e su cosa siano gli "M Counts". Fennec non sapeva nulla di preciso, ma promise di inviare un agente alla Bad Batch che sarebbe stato in grado di aiutarla.

In "The Harbinger" la Clone Force 99 (e il fandom di Star Wars) scopre che il contatto segreto di Fennec è nientemeno che Asajj Ventress! Il marketing e la stampa della terza stagione di Bad Batch avevano già annunciato il ritorno di Ventress, ma come è possibile che la guerriera, apparentemente morta, sia tornata?

Asajj Ventress in Star Wars: The Bad Batch

Chi è Asajj Ventress?

Asajj Ventress è una guerriera dathomariana che ha avuto uno degli archi narrativi più dinamici di Star Wars. È nata dalle Nightsister, come parte della congrega gestita da Madre Talzin su Dathomir. Da giovane, Ventress fu consegnata come offerta al criminale Hal'Sted e ridotta in schiavitù per anni, finché il suo maestro non fu ucciso dai pirati. Un maestro Jedi di nome Ky Narec salvò Ventress e la addestrò alla Forza come sua padawan; tuttavia, quando anche Narec fu ucciso, Ventress iniziò a scivolare nel lato oscuro, usando il potere del lato oscuro per conquistare i signori dei pirati e governarli. Un signore della guerra ingannò Ventress e la rese nuovamente schiava come gladiatrice, dove fu scoperta dal Conte Dooku (alias Darth Tyrannus) e addestrata a diventare un'assassina Sith.

Ventress per anni ha dato la caccia ad Anakin Skywalker, Ahsoka Tano e Obi-Wan Kenobi durante gli anni delle Guerre dei Cloni. Tuttavia, il Senatore Palpatine/Darth Sidious percepì il crescente potere di Ventress con il lato oscuro e lo vide (insieme a Dooku) come una minaccia alla sua posizione di Signore dei Sith, ordinando a Dooku di ucciderla, cosa che quasi fece.

Ventress fu guarita da Madre Talzin e dalle Nightsister; cercò di vendicarsi dei Sith attraverso Savage Opress, fratello di Darth Maul, ma alla fine fallì e fu quasi uccisa di nuovo. Rinunciò alla sua faida e si riunì alle Nightsister, ma un iracondo Dooku inviò il Generale Grievous e l'Esercito dei Droidi a spazzare via Ventress e le Nightsister. Ancora una volta Ventress riuscì a sopravvivere; senza una casa o un clan, diventò una cacciatrice di taglie verso la fine delle Guerre dei Cloni.

The Bad Batch 3, ecco perché un personaggio iconico di Star Wars è tornato

Nell'ormai celebre romanzo Dark Disciple (2015), Ventress si allea con (e si innamora del) Maestro Jedi Quinlan Vos, incaricato di assassinare il Conte Dooku. Alla fine della missione, Vos fu catturato da Dooku e passò al lato oscuro, facendo sì che Ventress si alleasse nuovamente con il suo ex maestro. Tuttavia, quando Dooku non riuscì a riportare Ventress al lato oscuro, si creò un conflitto e Ventress venne investita dai fulmini della Forza di Dooku per proteggere Vos.

Sembrava che Ventress fosse morta a causa di quell'attacco; la sua "morte" riportò Vos al lato chiaro e ricevette un elogio dal Consiglio Jedi per il suo sacrificio. Il corpo di Ventress fu riportato a Dathomir e deposto nelle acque del suo villaggio.

Asajj Ventress è viva

Il finale di Dark Disciple potrebbe aver messo in moto la storia del ritorno di Asajj Ventress. Dopo che Quinlan Vos e Obi-Wan Kenobi misero Ventress in una pozza torbida vicino al suo villaggio di Nightsisters, l'acqua reagì diventando verde e gli spiriti delle Nightsisters diedero il bentornato a Ventress.

Star Wars: The Bad Batch, una scioccante teoria rivela le vere origini di Snoke

Negli anni successivi, Star Wars ha lavorato molto per costruire il mito delle Nightsister e del loro uso magico della Forza. La resurrezione e/o la rianimazione sono ormai consolidate e rientrano nei poteri delle Nightsister, mentre la serie di Ahsoka ha sollevato nuove questioni sulla loro storia e sul loro legame con le divinità Mortis che incarnano la Forza.

Questo per dire che: che Asajj Ventres sia viva non è più così improbabile come poteva apparire un tempo. E come una delle persone più esperte nell'uso della Forza e sul vero legame tra i Sith e l'Impero, è ancora una volta uno dei personaggi più importanti di Star Wars.