The Acolyte - La seguace, la spiegazione del titolo: 'È una posizione che qualcuno ricoprirà'

Dopo la pubblicazione del primo trailer di The Acolyte - La seguace, in molti si sono chiesti cosa significasse il titolo della nuova serie Star Wars in arrivo in streaming su Disney+ il prossimo giugno.

Innanzitutto, si tratta di una vera e propria serie thriller, ambientata 100 anni prima de La minaccia fantasma, con una serie di omicidi che spingono a indagare sul colpevole di quelle morti misteriose. Inoltre, c'è un mistero che circonda la Mae di Amandla Stenberg, un'oscura figura di assassina il cui ruolo nella storia è stato tenuto accuratamente nascosto. Ma chi è e cosa significa La seguace?

Acolyte

L'Universo Espanso di Star Wars

Come ha spiegato la creatrice della serie Leslye Headland a Empire, si tratta di un termine che ha origine nella tradizione dell'Universo Espanso - romanzi che non sono considerati canonici, ma da cui i creatori di Star Wars spesso hanno tratto ispirazione.

"È una posizione, essenzialmente, che qualcuno sta per ricoprire, o in cui si trova", ha accennato la Headland. "Con i Sith sappiamo che c'è un Maestro e che c'è un Apprendista. Ma nelle profondità dell'UE [Universo Espanso], c'è il concetto di Seguace, che è al di sotto dell'Apprendista. Quindi è da lì che ho preso il titolo".

Essendo lei stessa un'accolita di Star Wars, Headland ha tratto ispirazione da serie animate come The Clone Wars e dal libro antologico Tales Of The Bounty Hunters.

L'idea di una Seguace, di per sé, presenta un altro mistero: chi sarà? E chi servirà? Potrebbe essere la misteriosa Mae? "È molto più complicato di così", ha aggiunto Stenberg. "Che è lo scopo dello show. Speriamo che, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, lo show lo renda un interessante interrogativo su cosa significhi stare dalla parte della luce o dalla parte dell'oscurità".