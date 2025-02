The Accountant 2, trailer: Ben Affleck torna nei panni dello spietato analista per risolvere un nuovo omicidio

La coppia di fratelli interpretati ancora da Ben Affleck e Jon Bernthal è tornata per The Accountant 2, con Amazon MGM Studios che ha diffuso il primo trailer ufficiale del sequel.

Nel filmato vediamo Christian Wolff (Affleck) di nuovo in azione nei panni del contabile autistico che lavora per svelare i libri contabili. In questo nuovo film, viene reclutato per aiutare a risolvere un caso di omicidio da un agente del Tesoro (Cynthia Addai-Robinson). Per andare a fondo della questione, Christian, emotivamente distaccato, deve riallacciare i rapporti con suo fratello Brax (Bernthal), dopo gli eventi del primo film.

La pellicola debutterà in anteprima mondiale al South by Southwest Film & Television Festival di quest'anno, l'8 marzo, per poi arrivare nelle sale di tutto il mondo il 25 aprile 2025.

The Accountant, il successo del primo film e la lunga attesa per il sequel

The Accountant 2, Ben Affleck e Jon Bernthal in un'immagine del film

Il primo film ha fruttato 155 milioni di dollari in tutto il mondo alla Warner Bros. con un budget iniziale di 44 milioni di dollari, ma nonostante il successo, Vanity Fair ha riportato che il sequel è rimasto bloccato nelle sue fasi di sviluppo per ben otto anni, un processo che il regista Gavin O'Connor ha descritto come "brutale. Sembrava un fiore pronto a sbocciare, ma poi si fermava e ricominciava. Era davvero frustrante".

The Accountant 2: Ben Affleck si annoda la cravatta in una scena

O'Connor torna a dirigere una nuova sceneggiatura dell'autore del precedente film, Bill Dubuque, che tra gli altri ha scritto anche Ozark e The Judge. O'Connor ha raccontato a Vanity Fair che per il sequel "volevo fare un film ricco di emozioni e non solo un film d'azione, che avrei trovato estremamente noioso e poco interessante. Un film d'azione che affrontasse il tema del legame umano e dell'amore era qualcosa che volevo davvero esplorare".

Tra i prossimi progetti in arrivo per Affleck c'è il film Netflix RIP, che lo riunirà con l'amico di sempre Matt Damon e che debutterà nel corso dell'anno; per quanto riguarda Bernthal, lo rivedremo nei panni del Punisher nella serie Marvel Studios Daredevil: Rinascita, in arrivo a marzo su Disney+.