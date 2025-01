The Accountant 2: Ben Affleck e Jon Bernthal insieme nella prima immagine ufficiale del sequel

Le due star si riuniscono sul grande schermo per unire le forze in questa nuova avventura dell'analista al soldo dei criminali

La prima immagine ufficiale del sequel di The Accountant ci offre un nuovo sguardo a Ben Affleck e Jon Bernthal, che uniranno le forze nel film in uscita.

L'immagine mostra Affleck e Bernthal che riprendono i loro ruoli di Christian Wolff e Brax nel thriller d'azione. Inoltre, il post afferma che The Accountant 2 sarà presentato in anteprima mondiale l'8 marzo da Paramount durante il South by Southwest Film Festival, di scena a Austin nel Texas.

Nove anni dopo il film originale, The Accountant 2 arriverà quindi nelle sale il 25 aprile 2025. Il sequel vedrà il ritorno di Gavin O'Connor alla regia e, oltre al ritorno di Affleck e Bernthal, rivedremo anche J.K. Simmons. A completare il cast troviamo la star di Jurassic World Daniella Pineda, oltre a Allison Robertson, Robert Morgan e Grant Harvey.

Il successo di The Accountant e la trama del sequel

Il primo film, uscito nel 2016, ha avuto un'accoglienza piuttosto tiepida con un punteggio del 53% su Rotten Tomatoes e ha suscitato alcune polemiche per l'interpretazione di Affleck nei panni di Christian Wolff, un uomo affetto da autismo.

La storia seguiva la doppia vita di Christian, che è sia un commercialista che un contabile al soldo delle organizzazioni criminali. All'epoca della sua uscita nelle sale ottenne un discreto successo, incassando 155 milioni di dollari in tutto il mondo e risultando il film digitale più noleggiato del 2017.

Per quanto riguarda il sequel, l'ultima sinossi del film recita: "Quando il suo ex capo viene ucciso da assassini sconosciuti, l'agente del Tesoro Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) è costretta a contattare Christian Wolff (Affleck) per risolvere l'omicidio. Con l'aiuto del suo letale fratello Brax (Bernthal), Chris applica la sua mente brillante e i suoi metodi poco legali per ricomporre il puzzle irrisolto. Man mano che si avvicinano alla verità, il trio attira l'attenzione di alcuni dei più spietati assassini in circolazione, tutti intenzionati a porre fine alla loro ricerca".