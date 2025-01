Ben Affleck e Matt Damon riuniti nella prima foto di RIP, thriller Netflix ispirato a Heat - La sfida

Ben Affleck e Matt Damon nella prima immagine del thriller poliziesco Netflix ispirato ai classici anni '70 come Serpico e a Michael Mann, e Ben Affleck appare a sorpresa sul palco di Netflix per lanciare il film di cui è anche produttore con Damon.

Ben Affleck e Matt Damon sono due agenti di polizia di Miami che scoprono milioni in contanti in un nascondiglio nella prima foto di RIP, thriller Netflix che ha il sapore di un classico come Heat - La sfida di Michael Mann.

Il film in arrivo in streaming in autunno racconta la storia di un gruppo di poliziotti che si imbatte in milioni di dollari in un nascondiglio abbandonato. Mentre il gruppo decide cosa fare, la situazione si complica dopo che forze esterne vengono a conoscenza dell'esistenza del denaro.

Nella foto diffusa da Netflix, vediamo Ben Affleck e Matt Damon seduti in quello che sembra essere il nascondiglio rivolti verso qualcosa o qualcuno. I due sembrano essere in attesa di qualcosa, ma l'immagine non fornisce altre informazioni.

RIP: Matt Damon e Ben Affleck in una scena del thriller

Sulla scia del poliziesco anni '70

Ben Affleck presente all'evento Netflix

In una dichiarazione sul film, lo scrittore e regista Joe Carnahan ha paragonato il progetto ai classici thriller polizieschi degli anni '70 e ha affermato di aver tratto ispirazione da film iconici come Serpico e Il principe della città, ma soprattutto di Heat - La sfida.

"RIP è il risultato di un'esperienza profondamente personale vissuta dal mio amico sia come padre che come capo dei narcotici tattici del dipartimento di polizia di Miami Dade", ha detto. _"È ispirato in parte alla sua vita e inoltre dal mio amore duraturo per quei classici thriller polizieschi degli anni '70 che valorizzavano davvero il personaggio e le relazioni interpersonali e diventavano pietre miliari di quell'epoca, film come Serpico, Il principe della città e, più recentemente, Heat."

"Questo film mostra ciò che le persone farebbero per soldi", ha detto Ben Affleck comparendo a sorpresa sul palco della presentazione organizzara da Netflix ieri a Los Angeles.

L'attore, che ha prodotto il film tramite la compagnia che condivide con Matt Damon, Artists Equity, ha definito il film "un viaggio divertente e coinvolgente che solleva delle domande. È un dramma umano avvincente e complicato che si ispira al cinema che le persone amano da sempre. È il settimo film prodotto con Matt Damon e la nostra società, Artists Equity, ed è davvero per molti versi il più importante per noi perché abbiamo trovato alcuni partner davvero interessanti, che si preoccupano non solo di ciò che è già stato realizzato, ma del futuro. Questo è esattamente il tipo di film che vogliamo sostenere".