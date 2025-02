The Accountant 2, Gavin O'Connor svela: "Il progetto all'inizio era bloccato"

A poche settimane dall'uscita nelle sale di The Accountant 2, sequel del thriller di successo del 2016 con Ben Affleck e Jon Bernthal, il regista Gavin O'Connor ha raccontato alcuni dettagli sulla lavorazione.

The Accountant 2 ha rischiato di non essere mai realizzato a causa di problemi riscontrati con Warner Brothers, come ha spiegato lo stesso O'Connor in un'intervista a Screenrant.

I problemi nella lavorazione di The Accountant 2

"Penso che alla Warner Brothers ci sia stata una sorta di porta girevole e di gioco delle sedie musicali. Abbiamo firmato l'accordo per scrivere il sequel nel 2018 ma poi beh... non so, tutto quel caos che succede negli studios di questi tempi".

Problemi che hanno bloccato il progetto di The Accountant 2:"Non so se ci siano state complicazioni tra Warner Brothers e Artists Equity per un accordo di co-produzione, non sono davvero sicuro di cosa sia successo, ma alla fine non siamo mai riusciti a far partire il progetto con loro".

Ben Affleck e Anna Kendrick in una scena di The Accountant

Alla fine, Ben Affleck ha deciso di fondare il suo studio:"Li abbiamo avvisati che se non avevano intenzione di realizzarlo non dovevano bloccare il progetto, e avrebbero dovuto lasciarcelo portare avanti visto che ci lavoravamo da otto anni".

L'ingresso in campo di Amazon

Amazon ha voluto intervenire per portare a termine il progetto, per la gioia di Gavin O'Connor:"Siamo andati direttamente da loro perché avevano già sentito cosa stava succedendo".

La trama di The Accountant 2 racconta le vicende di Christian Wolf (Ben Affleck) che si allea con il fratello con cui aveva perso i contatti (Jon Bernthal) per rintracciare un gruppo di misteriosi assassini.

Ben Affleck in una scena di The Accountant

Nel cast del film anche Daniella Pineda e J.K. Simmons.