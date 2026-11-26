Il Giorno del Ringraziamento si trasforma in un incubo a tinte horror con Thanksgiving, il film diretto da Eli Roth in onda giovedì 26 novembre alle 21:20 su Rai 4. Uscita nel 2023, la pellicola mescola horror, thriller e slasher, portando sullo schermo un misterioso assassino mascherato da pellegrino, deciso a trasformare una delle feste più amate dagli americani in una vera e propria carneficina. Ecco la trama, il cast e le curiosità sul film, nato da un'idea legata a Quentin Tarantino.

La trama di Thanksgiving

La storia prende il via un anno dopo una tragica notte di Black Friday, quando una violenta rivolta all'interno di un centro commerciale provoca diverse vittime e sconvolge l'intera comunità di Plymouth. Con l'avvicinarsi del Ringraziamento, la cittadina si prepara a celebrare la tradizionale festività, ma il clima è tutt'altro che sereno: i familiari delle persone morte nella tragedia non intendono dimenticare quanto accaduto e contestano i festeggiamenti. Proprio mentre la tensione cresce, entra in scena un misterioso serial killer che indossa la maschera di John Carver, uno dei primi governatori della colonia di Plymouth.

Armato di ascia e animato da un oscuro desiderio di vendetta, l'assassino comincia a prendere di mira coloro che ritiene responsabili del massacro. A finire nel mirino sono soprattutto un gruppo di ragazzi legati agli eventi dell'anno precedente. Tra minacce, omicidi sempre più macabri e indizi inquietanti, sarà necessario scoprire chi si nasconde dietro la maschera prima che sia troppo tardi.

Thanksgiving: Patrick Dempsey in una scena del film

Il cast del film con Patrick Dempsey e Addison Rae

A guidare il cast di Thanksgiving troviamo Patrick Dempsey, celebre per il ruolo del dottor Derek Shepherd nella serie televisiva Grey's Anatomy, qui nei panni dello sceriffo Eric Newlon, incaricato di indagare sugli omicidi. Accanto a lui c'è Nell Verlaque, che interpreta Jessica Wright, una delle giovani protagoniste coinvolte nella vicenda.

Nel cast figurano anche Addison Rae, nel ruolo di Gaby, Milo Manheim, che interpreta Ryan, e Jalen Thomas Brooks, nei panni di Bobby. Completano il gruppo degli interpreti principali Rick Hoffman, conosciuto soprattutto per la serie Suits, nel ruolo di Thomas Wright, e Gina Gershon, che veste i panni di Amanda Collins.

La regia è firmata da Eli Roth, nome particolarmente conosciuto dagli appassionati del genere per film come Cabin Fever e Hostel. La sceneggiatura è invece affidata a Jeff Rendell, collaboratore di lunga data del regista.

Thanksgiving: Gina Gershon, Patrick Dempsey in una scena del film

Le curiosità e il legame di Thanksgiving con Quentin Tarantino

Una delle curiosità più interessanti riguarda proprio la nascita del progetto. Thanksgiving non nasce infatti direttamente come lungometraggio: le sue origini risalgono al 2007, quando Eli Roth realizzò un finto trailer horror dedicato al Giorno del Ringraziamento per Grindhouse, il progetto cinematografico di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Il breve filmato, costruito come un vero e proprio slasher, conquistò gli appassionati e alimentò per anni la richiesta di trasformarlo in un film vero e proprio. Desiderio che Roth ha poi realizzato nel 2023.

Anche la scelta di Plymouth non è casuale. La cittadina del Massachusetts è infatti storicamente legata alle origini della celebrazione americana del Thanksgiving. Il regista sfrutta questo immaginario tradizionale per creare un contrasto tra l'atmosfera familiare della festività e la violenza degli omicidi.

Non manca inoltre una componente di satira sociale: il film prende di mira la corsa agli acquisti del Black Friday, mostrando come la frenesia del consumismo possa trasformarsi in qualcosa di incontrollabile. Il risultato è uno slasher che alterna tensione, sangue, momenti grotteschi e colpi di scena, giocando con i simboli più riconoscibili della cultura americana.

Thanksgiving dura circa 107 minuti ed è una proposta per gli amanti dell'horror più esplicito, tra misteri da risolvere e un assassino che ha trasformato il Ringraziamento nella sua personale occasione di vendetta. L'appuntamento è per questa sera, alle 21:20, su Rai 4 e in streaming su RaiPlay.