La giornalista, ospite di Mara Venier, ha raccontato come prepara le interviste di Belve, svelato alcuni retroscena sulla nuova stagione e commentato l'incontro con l'ex capitano della Roma.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francesca Fagnani ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro a Belve, svelando il metodo con cui prepara le interviste e il rapporto con gli uffici stampa. La giornalista ha parlato anche di Francesco Totti, tra i protagonisti della nuova edizione, riservandogli parole di grande apprezzamento.

La trasmissione ideata e condotta da Fagnani si prepara a tornare con l'ottava stagione, in onda da martedì 24 novembre. In attesa delle nuove interviste, la giornalista ha raccontato alcuni aspetti del suo metodo di lavoro, soffermandosi in particolare sul rapporto con gli uffici stampa e sulla preparazione che precede ogni incontro con i suoi ospiti.

Francesca Fagnani contro i paletti degli uffici stampa: "Non bisogna dargli retta"

Tra gli argomenti affrontati nel salotto di Mara Venier c'è stato il rapporto, non sempre semplice, con gli uffici stampa degli ospiti di Belve. Fagnani ha spiegato di essersi trovata spesso davanti a richieste e limitazioni che rischiano di condizionare un'intervista.

Mara Venier e Francesca Fagnani in una puntata di Domenica in

"Gli uffici stampa mettono troppi paletti, non bisogna dargli retta. Non fanno un favore all'ospite!", ha dichiarato senza troppi giri di parole, raccontando il suo punto di vista su una questione che riguarda da vicino il lavoro di chi conduce interviste.

La giornalista ha poi svelato qualche dettaglio sul metodo che utilizza per prepararsi agli incontri con i protagonisti del programma. Dietro le domande che il pubblico vede in televisione, infatti, c'è un lavoro di studio e approfondimento molto più ampio.

Fagnani ha raccontato di preparare in media dalle 85 alle 120 domande per ogni ospite, molte più di quelle che poi vengono effettivamente utilizzate durante la registrazione.

"Per prepararmi all'ospite studio e scrivo molto di più di quello che chiedo in video, anche perché è l'unico modo che ho per capire se l'ospite mi mente oppure no. Certo, non sono un tribunale, ma mi preparo in media dalle 85 alle 120 domande. A te Mara ne ho fatte 112", ha confidato alla conduttrice, svelando anche il numero di quesiti preparati per la sua intervista. Un lavoro meticoloso, che rappresenta uno degli elementi distintivi di Belve e del suo stile di conduzione.

Il futuro di Francesca Fagnani in Rai dopo le polemiche: "Per ora resto"

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto anche del rapporto tra Francesca Fagnani e la Rai. La giornalista, in un'intervista a Il Venerdì di Repubblica, aveva espresso la propria delusione per alcuni comportamenti dell'azienda, raccontando di essersi messa a disposizione per la conduzione di Chi l'ha visto?.

"Quando mi è stato proposto di condurre Chi l'ha visto? ho detto subito di sì con entusiasmo. Non l'avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità", aveva spiegato, sottolineando come mettersi alla prova con un altro format non avrebbe significato rinunciare a Belve.

Parole che avevano riacceso l'attenzione sul suo futuro professionale e sui rapporti con l'azienda di viale Mazzini, soprattutto dopo la richiesta di rescissione del contratto presentata durante l'estate. Interpellata da Mara Venier proprio sul suo futuro in Rai, Fagnani non si è sbilanciata troppo, preferendo mantenere una certa cautela. Ha però confermato il ritorno di Belve con una stagione composta da tre puntate, spiegando anche la scelta di fermarsi prima delle festività natalizie.

"Sì, faccio tre puntate anche perché passare il Natale con Belve non era proprio un bel clima natalizio, mi sono fermata un po' prima. Poi per ora resto in Rai".

Una risposta che lascia ancora qualche interrogativo sui prossimi impegni della giornalista, ma che almeno per il momento conferma la sua permanenza in Rai e il ritorno del programma che l'ha resa uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.

Belve: gli ospiti della prima puntata

I primi ospiti della nuova edizione di Belve saranno Pierfrancesco Favino, Gemma Galgani e Francesco Totti. Proprio a proposito dell'intervista all'ex calciatore, Francesca Fagnani ha dichiarato: "È stato generosissimo, una delle interviste che mi ha dato più soddisfazione. Non mi ha mai chiesto di non chiedergli qualcosa".