Oggi, 24 novembre, nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Roma. Le anticipazioni raccontano una puntata ricca di colpi di scena, soprattutto per il Trono Classico: Raffaele Labarile ha lasciato lo studio dopo aver visto il bacio tra Giorgia Angeloni e Alessandro Coppini. La tronista, a quel punto, ha deciso di intervenire personalmente per cercare di riportarlo in studio. Novità anche per Gemma Galgani, protagonista di un confronto con Tina Cipollari dopo l'intervista a Belve.

Gemma Galgani a Belve, Tina Cipollari la rimprovera in studio: cosa è successo

Al centro della prima parte della registrazione, come riferito da LolloMagazine, proprio Gemma, protagonista dell'intervista a Belve, in onda stasera su Rai 2, nella quale ha parlato di sé e del suo rapporto con Tina. L'opinionista non ha gradito alcune delle dichiarazioni della dama, soffermandosi in particolare sulla frase: "Mi concedo, mi do completamente con generosità".

Tina ha rimproverato a Gemma queste parole, dando vita a un nuovo confronto in studio. Al dibattito si è aggiunto anche Gianni Sperti, intervenuto nella discussione tra la dama piemontese e l'opinionista.

Uomini e donne: un'immagine del programma

Tra le altre novità, da segnalare l'assenza di Barbara De Santi, mentre Lara e Walter hanno lasciato il programma insieme, decisi a proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Nessun confronto al centro studio, invece, per Chiara e Ignazio, che nella precedente registrazione avevano deciso di concedersi l'esclusiva. I due, tuttavia, sono apparsi piuttosto freddi durante la puntata e anche nel corso dei balli. In particolare, Chiara avrebbe guardato spesso Mario Cusitore, un dettaglio che potrebbe alimentare nuovi interrogativi sulla situazione sentimentale della dama.

Alessandro Coppini

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Raffaele lascia lo studio dopo il bacio di Giorgia

Passando al Trono Classico, i riflettori si sono accesi su Giorgia Angeloni. Per la tronista è stata mostrata l'esterna con Alessandro Coppini, che si è rivelata particolarmente romantica e si è conclusa con un bacio.

Raffaele Labarile

La reazione di Raffaele Labarile non si è fatta attendere: dopo aver assistito alle immagini, il corteggiatore si è alzato e ha abbandonato lo studio, visibilmente arrabbiato, dichiarando di voler andare via. Giorgia si è così trovata costretta a prendere una decisione. La tronista ha deciso di lasciare Alessandro al centro studio e di uscire dietro le quinte per raggiungere Raffaele e provare a riportarlo in trasmissione.

Ricordiamo che Simone è stato eliminato già nelle precedenti registrazioni. Attualmente, quindi, Giorgia ha soltanto tre corteggiatori: Lory Ferrari, Alessandro Coppini e Raffaele Labarile.

Anche Lory Ferrari è apparso infastidito da quanto accaduto, ma, a differenza di Raffaele, ha preferito rimanere seduto al proprio posto senza intervenire. Nella registrazione del 24 novembre, infine, non si è parlato di Giacomo Vacalebre. Per il suo percorso bisognerà dunque attendere i prossimi appuntamenti con le registrazioni del dating show di Maria De Filippi.