All'Arena di Verona 18 cantanti e molti altri ospiti, guidati da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, si uniscono per una serata di musica e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: ecco chi salirà sul palco, i duetti e le canzoni in programma

La musica italiana torna a unirsi contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, stasera su Rai 1, alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, andrà in onda il concerto benefico Una Nessuna Centomila.

Registrato lo scorso 21 settembre all'Arena di Verona, con Fiorella Mannoia e Carlo Conti alla conduzione, l'evento riunisce alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana. Una serata fatta di collaborazioni inedite, grandi successi e momenti di riflessione, con un obiettivo preciso: sostenere i centri antiviolenza e contribuire concretamente alla lotta contro la violenza di genere.

Una Nessuna Centomila 2026: quando e dove vedere il concerto

L'appuntamento con la quarta edizione di Una Nessuna Centomila è alle 21:30 su Rai 1. Chi preferisce seguire lo spettacolo in streaming può collegarsi a RaiPlay, dove la trasmissione è disponibile in diretta e successivamente lo sarà anche on demand. La serata viene raccontata anche su Rai Radio2, con Martina Martorano.

La scelta della data non è casuale: la messa in onda coincide con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, trasformando il concerto in un'occasione per mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a richiedere impegno e responsabilità collettiva.

Sul palco dell'Arena di Verona, musica e testimonianze si alternano per dare voce a un messaggio condiviso. Non soltanto uno spettacolo, quindi, ma un progetto di sensibilizzazione che punta a sostenere il lavoro quotidiano delle strutture impegnate nell'accoglienza e nell'assistenza alle donne vittime di violenza.

Gli ospiti e la scaletta

Accanto a Fiorella Mannoia e Carlo Conti, protagonisti della conduzione, si alterneranno diciotto artisti della scena musicale italiana. Un cast che attraversa generazioni e linguaggi musicali differenti, mettendo insieme interpreti affermati, cantautori e nuove voci.

Il programma musicale alterna esibizioni individuali e duetti inediti. Tra i brani annunciati figurano successi che hanno segnato la carriera dei protagonisti, canzoni dedicate alle donne e interpretazioni che acquistano un significato particolare nel contesto dell'iniziativa.

Ecco la scaletta annunciata per il concerto:

Arisa - Canta ancora

Arisa e Giuliano Sangiorgi - La notte

Emma e Annalisa - Femme Fatale

Fiorella Mannoia - Combattente

Fiorella Mannoia - Mariposa

Fiorella Mannoia e Angelina Mango - La casa in riva al mare

Fiorella Mannoia e Arisa - Quello che le donne non dicono

Fiorella Mannoia e Luca Carboni - Farfallina

Gaia e Alessandra Amoroso - Bossa Nostra

Gaia e Levante - I maschi

Laura Pausini e Alessandra Amoroso - Io sì (Seen)

Laura Pausini ed Emma - Le cose che vivi

Levante e Paola Turci - Gesù Cristo sono io



Ligabue - Nessuno è di qualcuno

Ligabue e Angelina Mango - Le donne lo sanno

Luca Carboni e Tommaso Paradiso - Mare mare

Malika Ayane e Giuliano Sangiorgi - Come foglie

Michele Bravi e Malika Ayane - Il diario degli errori

Noemi e Alessandra Amoroso - Ti scatterò una foto

Noemi e Serena Brancale - Briciole

Paola Turci ed Ermal Meta - E non finisce mica il cielo

Serena Brancale e Alessandra Amoroso - Serenata

Tommaso Paradiso e Annalisa - Non avere paura

Tommaso Paradiso ed Emma - I romantici

La scaletta è riferita alle esibizioni annunciate per l'evento all'Arena di Verona. L'ordine e la presenza dei singoli brani nella versione televisiva potrebbero differire per esigenze di montaggio.

Tra i passaggi più significativi del concerto ci sarà la presentazione di Nessuno è di qualcuno, il brano inedito scritto e interpretato da Ligabue per l'occasione. Una canzone che affronta il tema della violenza e della libertà delle donne, ribadendo un principio fondamentale: nessuna persona può essere considerata proprietà di un'altra. I diritti del brano saranno destinati alla "Fondazione Una Nessuna Centomila".

La musica lascerà spazio anche alla narrazione e alla riflessione. L'attrice Carolina Crescentini sarà protagonista, insieme a Fiorella Mannoia, di un intervento recitato intitolato Il racconto di una donna. Al centro la storia di una vittima di violenza che trova la forza di chiedere aiuto e di sottrarsi a una situazione di abuso, senza lasciarsi condizionare dal timore del giudizio.

Un altro momento particolare sarà affidato a Giorgio Pasotti, Gianmarco Saurino ed Ermal Meta, protagonisti di Discorso tra uomini. Il dialogo mette in evidenza atteggiamenti e comportamenti maschili tossici spesso considerati normali, richiamando gli uomini alla responsabilità nella prevenzione della violenza di genere.

La Fondazione Una Nessuna Centomila e il numero solidale 45580

Il concerto nasce per sostenere il lavoro della "Fondazione Una Nessuna Centomila", realtà impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne e nel supporto ai centri antiviolenza. Il progetto ha preso forma nel 2022 grazie all'iniziativa di Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. La cantante è anche presidente onoraria della Fondazione.

I fondi raccolti vengono destinati alle strutture che accompagnano le donne nei percorsi di uscita dalla violenza, offrendo ascolto, protezione e assistenza. Il concerto di Verona ha già permesso di raccogliere oltre 500.000 euro, destinati a nove centri antiviolenza italiani.

La mobilitazione proseguirà anche in occasione della messa in onda televisiva. Fino al 28 novembre sarà infatti possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso il numero solidale 45580, con una donazione tramite SMS o chiamata secondo le modalità previste dal servizio.