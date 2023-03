Thanksgiving: le riprese del nuovo film di Eli Roth sono ufficialmente iniziate

Le riprese del film horror Thanksgiving, nuovo progetto diretto da Eli Roth, sono iniziate, come svelato dalla prima foto dal set.

Le riprese di Thanksgiving, il film di Eli Roth ispirato al finto trailer mostrato in Grindhouse, sono ufficialmente iniziate.

L'annuncio è stato compiuto su Twitter con una foto del dietro le quinte scattata sul set.

Il primo scatto ufficiale di Thanksgiving non mostra i protagonisti, ma solo l'arma usata dal killer. Lo scatto che ritrae l'ascia è inoltre accompagnato da una didascalia in cui si dichiara, facendo riferimento ai festeggiamenti del Ringraziamento: "Non ci saranno avanzi".

Eli Roth: Sesso, sangue e spaghetti

Il film sarà ambientato nella città di Plymouth, Massachusetts, nella festa americana che si celebra ogni novembre. Nel finto trailer mostrato in Grindhouse si mostrava un killer che entrava in azione e uccideva molti abitanti, anche decapitandoli.

Il cast del lungometraggio diretto da Eli Roth è composto da Patrick Dempsey, Nell Verlaque, Addison Rae, Jalen Thomas Brooks, Milo Manheim, Gabriel Davenport, Tomaso Sanelli, Jenna Warren, Gina Gershon, Tim Dillon, e Rick Hoffman.

La sceneggiatura è invece firmata da Jeff Rendell.