Terra Amara, Endless Love e Isola dei famosi: la programmazione di Canale 5 per il 25 aprile

La festa per la Liberazione ha stravolto il palinsesto di Canale 5: ecco le variazioni del daytime pomeridiano e della prima serata.

Giovedì 25 aprile, l'Italia festeggia la Liberazione dal fascismo. Canale 5 ha deciso di modificare la programmazione del daytime pomeridiano e della prima serata. Ecco cosa andrà in onda domani sulla rete ammiraglia Mediaset: i fan di Endless Love dovranno prendersi un giorno di pausa, così come gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi e de L'Isola dei Famosi.

Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5 per il 25 aprile

Le variazioni del palinsesto di Canale 5 non coinvolgono Beautiful, pertanto gli spettatori della saga delle avventure della famiglia Forrester potranno continuare a seguire gli sviluppi della soap opera americana, di cui vi abbiamo parlato nelle anticipazioni della puntata del 25 aprile.

Al termine di Beautiful, non andrà in onda Endless Love. Kemal e Nihan si prenderanno un giorno di pausa, ma torneranno regolarmente venerdì 26 aprile per continuare la loro lotta contro il perfido Emir.

Kemal e Nihan

Anche Uomini e Donne e il daytime di Amici 23 festeggeranno il 25 aprile e torneranno regolarmente venerdì. Il dating show di Maria De Filippi riserverà molte sorprese nelle prossime settimane, come anticipato nell'articolo di ieri che contiene spoiler sul Trono Classico.

La Promessa si sposterà alle 14:05 con un triplo appuntamento che farà felici i fan di Jana e Manuel, i quali nelle settimane scorse avevano protestato per lo spazio ridotto dedicato alla soap spagnola.

Hakan e Zuleyha

In prima serata, L'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 lunedì 29 aprile, mentre domani alle 21:30 andrà in onda un triplo appuntamento di Terra Amara, la soap opera turca che si avvia verso la conclusione. Nella precedente puntata, Hakan e Zuleyha si sono finalmente sposati, ma i drammi a Çukurova sono sempre all'ordine del giorno, tenendo i telespettatori con il fiato sospeso.