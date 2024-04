Terra Amara anticipazioni del 21 aprile: Un nuovo inizio per Hakan e Zuleyha, Fikret e Zeynep si avvicinano

Le anticipazioni della trama della nuova puntata di Terra Amara in onda domenica 21 aprile alle 14:30 su Canale 5. Nel doppio episodio Leyla scopre chi le ha rubato la spilla. Il prossimo appuntamento, è previsto per venerdì 26 aprile in prima serata. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa serie, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 aprile, Lutfiye tarda ad arrivare al matrimonio di Zuleyha e Hakan. Colak viene arrestato in quanto sospettato per essere responsabile della sparizione di Lutfiye.

In realtà, Lutfiye è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha rubato l'auto. La donna riesce a scappare e a raggiungere il posto di polizia. Infine, Hakan e Zuleyha si sposano.

Le anticipazioni del 21 Aprile: Sermin e Betul pagano le conseguenze del furto

La festa per le nozze tra Hakan e Zuleyha volge al termine e la coppia torna alla villa, felice di iniziare una nuova vita insieme.

Zuleyha ha sposato Hakan

Abdulkadir incontra casualmente Colak in un ristorante, e i due decidono di unire le forze contro il loro nemico comune, Betul. Nel frattempo, Zuleyha non riesce a trovare la spilla portafortuna di Leyla.

Con l'aiuto di Gaffur, Rasit e Fadik, Zuleyha scopre che Sermin e Betul hanno rubato la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa. Senza sapere dove andare, Sermin chiede ospitalità a Fusun, che però si rifiuta di aiutarla, poiché non si fida più di lei.

Betul, invece, torna da Abdulkadir dichiarando il suo amore e chiedendo perdono, ma l'uomo non le crede e la allontana.

Sermin e Betul vengono cacciate da Zuleyha

Vahap assiste alla scena e decide di ospitare le due donne all'insaputa del fratello. Nel frattempo, Fikret convince Zeynep a rimanere nell'appartamento che le ha affittato, e durante una cena i due approfondiscono la loro conoscenza reciproca.

Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak e Betul non sono ufficialmente sposati, poiché il matrimonio è stato una messinscena organizzata da Colak per ingannare Betul.