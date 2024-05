Endless Love anticipazioni 6 maggio: Nihan scopre il segreto di Emir

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda lunedì 6 maggio su Canale 5.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 6 maggio su Canale 5: Kemal esce dall'ospedale. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 4 maggio, tornata a casa, Nihan trova Emir davanti al cancello in preda all'ira. Stufa delle sue minacce, la donna lo avverte che la sua fuga di poche ore è soltanto un avvertimento la prossima volta non tornerà mai più se non chiude la storia con Zeynep.

Per la festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua casa. Durante la serata, però, Kemal appare impegnato a portare a termine una missione: venire in possesso di alcune chiavette USB che per lui rivestono grande importanza.

Alla fine della festa, anche il terribile piano di Emir contro Kemal si compirà, ma qualcuno riuscirà a salvarlo. Quando si sveglia in ospedale, Kemal manda via Nihan, poiché non accetta che la ragazza non voglia raccontargli tutta la verità.

Kemal viene dimesso dall'ospedale

Anticipazioni del 6 maggio: Zeynep corteggiata da due uomini, ma lei vuole Emir

Nihan ha scoperto che la madre di Emir è ancora viva, una verità che lui aveva nascosto a tutti. Inoltre, ha appreso che suo marito continua a frequentare Zeynep. Stanca delle sue bugie, Nihan gli ha chiesto di dirle tutta la verità, minacciando di lasciarlo definitivamente se non lo farà.

Emir decide di rivelare a Nihan che sua madre aveva tentato il suicidio in passato, spiegando di non averglielo mai detto prima perché suo padre, Galip Kozcuoğlu, aveva voluto mantenere segreta questa parte della loro vita.

Ozan sta corteggiando Zeynep

Zeynep, sempre più attratta da Emir, si trova ora divisa tra due persone: Ozan e Salih. Tuttavia, la sua attenzione è tutta per il marito di Nihan. Kemal, una volta dimesso dall'ospedale dopo l'aggressione, riceve la visita di Nihan, che però manda via, e successivamente quella di Asu.