Endless Love anticipazioni 3 maggio, Nihan scopre Emir con Zeynep e decide di allontanarsi

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 3 maggio su Canale 5

Endless Love torna domani venerdì 3 maggio su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Asu e Kemal ottengono una promozione. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:25 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 2 maggio, Galip consiglia a suo figlio di pazientare perché' verrà il suo momento. Kemal, nel frattempo, sta tramando qualcosa contro di lui con con la complicità di Zehir.

Nel frattempo, Nihan ha un confronto con Zeynep, convinta che lei frequenti Emir, e la mette in guardia dalla pericolosità dell'uomo.

Tarik, durante una passeggiata con Banu, da cui e' molto attratto, incontra Kemal, che in quell'occasione scopre che lui sta lavorando per Emir. Ne scaturisce un'accesa discussione.

Asu ha unna buona notizia da Hakki

Anticipazioni del 3 maggio

Salih è devastato perché Zeynep non vuole più avere a che fare con lui; la ragazza si è innamorata di Emir, il quale promette di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme.

Kemal parla con Onder del suo incidente e gli chiede se anche lui sospetti che possa essere stato un piano di Emir. Per proteggere sua figlia dalla rabbia del marito, Onder avverte Kemal di non diffondere tali sospetti. Tuttavia, Kemal pensa che tacere potrebbe mettere in pericolo Nihan e consiglia a Onder di riflettere sull'accaduto.

Salih è disperato per aver perso Zeynep

Durante un incontro di lavoro in un ristorante, Hakki conferma a Kemal la fiducia che ripone in lui, esprimendo un giudizio negativo su Emir. Quando arriva Asu, Hakki affida a lei e a Kemal la direzione della compagnia.

Nel frattempo, Nihan, sconvolta dopo aver visto Emir di nuovo con Zeynep, decide di prendersi del tempo per se stessa e si allontana, scatenando la frustrazione di Emir. Quest'ultimo cerca di rintracciarla recandosi a casa di Kemal, ma non riesce a trovarla. Tornato a casa, Emir si trova di fronte a ulteriori sorprese che lo attendono.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Nihan affronta Emir