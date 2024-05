Endless Love, anticipazioni del 4 maggio: Emir fa accoltellare Kemal nella casa di Galip

Endless Love torna domani sabato 4 maggio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo il piano di Emir contro Kemal.

La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:40 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 3 maggio, Salih è sconvolto dalla decisione di Zeynep di allontanarsi da lui. Kemal sospetta che l'incidente di Onder sia opera di Emir, ma Onder lo avverte di non diffondere queste idee per proteggere sua figlia Nihan.

Emir promette a Zeynep di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Durante un incontro di lavoro in un ristorante, Hakki esprime fiducia in Kemal e critica Emir. Hakki poi affida la direzione della compagnia a Kemal e Asu.

Nel frattempo, Nihan è furiosa dopo aver visto di nuovo Emir con Zeynep e decide di allontanarsi per qualche ora, scatenando la rabbia di Emir, che la cerca a casa di Kemal senza trovarla. Tornato a casa, Emir trova altre sorprese in attesa.

Galip organizza una festa per i dipendenti

Anticipazioni del 4 maggio: Festa di fine d'anno con intrighi e piani segreti

Onder ha deciso di affrontare Emir perché non è più disposto a subire le sue pressioni, le minacce e le punizioni. Inoltre, ha appena scoperto che sua madre è ancora viva, una cosa che l'uomo aveva tenuto nascosto a tutti.

Kemal è preoccupato per Nihan. Ripensando a un loro incontro di cinque anni prima, si reca a cercarla nella loro vecchia caffetteria. Nihan è effettivamente seduta a quello che consideravano il loro tavolo.

La ragazza, tornata a casa, trova suo marito davanti al cancello, furioso. Stanca delle sue minacce, Nihan lo avverte che la sua recente fuga di poche ore è solo un avvertimento e lo minaccia di andarsene per sempre se non pone fine alla sua relazione con Zeynep. Inoltre, gli rivela di sapere che sua madre è viva e lo costringe a scrivere su un quaderno tutto ciò che le ha tenuto nascosto fino ad ora.

Nihan dà un ultimatum ad Emir

Dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella loro camera, Kemal cerca conforto in Leyla e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan.

Galip mette a disposizione la sua casa per la festa di fine anno con i dipendenti. Durante la serata, però, Kemal sembra concentrato su una missione: ottenere alcune chiavette USB di grande importanza per lui.

Allo stesso tempo, anche Emir sembra più interessato a portare a termine un'attività sospetta che a godersi la festa. Emir trama contro Kemal e anche contro suo padre, che possiede le chiavette e cercherà di rubarle.

Durante la stessa serata, Nihan e Asu discutono della casa di Kemal, che entrambe conoscono. Emir aveva cercato di acquistarla per sorprendere Nihan, mentre Kemal l'aveva comprata per sorprendere Asu. Nihan chiede ad Asu perché Kemal abbia deciso di vivere da solo in quella casa, ma non ottiene risposta.

Alla fine della festa, il terribile piano di Emir contro Kemal si concretizza, ma qualcuno riesce a salvarlo. Dopo essere stato aggredito e accoltellato dagli scagnozzi di Emir, Kemal viene soccorso e portato in ospedale da Nihan. Appena si sveglia, Kemal chiede alla sua ex fidanzata di andarsene, poiché non può accettare che lei si rifiuti di raccontargli tutta la verità.

Kemal in Ospedale

In ospedale, Emir, andato a trovare Kemal, fa la conoscenza di Leyla e chiede a Tufan di investigare su di lei. Galip si accorge della scomparsa delle chiavette USB e chiama immediatamente Emir, accusandolo di averle rubate. Tuttavia, il figlio proclama la sua innocenza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Kemal scopre che suo fratello sta lavorando per Emir.