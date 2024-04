Beautiful anticipazioni 25 aprile: Brooke, momenti di panico per la salute di Katie

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Queste sono le anticipazioni relative alla puntata di Beautiful di giovedì 25 aprile alle 13:45, la trama ci svela che Katie è preoccupata per la sua salute. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 aprile, Brooke racconta a Katie che la guerra con Taylor è finalmente terminata e che nessuna delle due lotterà più per trattenere a sé Ridge.

Katie confida a Brooke le sue preoccupazioni

Anticipazioni del 25 aprile: Le preoccupazioni di Brooke

Katie, dopo aver ascoltato il racconto di sua sorella sugli ultimi sviluppi tra il triangolo che coinvolge Brooke con Taylor e Ridge, le racconta i suoi problemi di salute.

Katie, che in passato ha subito il trapianto di cuore, si trova in una situazione delicata. Sta aspettando con ansia il risultato del suo controllo cardiologico annuale e la preoccupazione è palpabile. Katie si sfoga con Brooke, esprimendo le sue paure riguardo al suo stato di salute. Tuttavia, è determinata a gestire questa situazione da sola e insiste che Brooke non l'accompagni alla visita medica.

Carter si offre di accompagnare Katie dal medico

Brooke, preoccupata per sua sorella, decide di confidarsi con Carter riguardo alla situazione di Katie. Walton, prende l'iniziativa e decide di accompagnare Katie alla sua visita medica. Vuole esserci per lei in questo momento difficile e assicurarle il suo sostegno morale, anche se Katie potrebbe inizialmente essere riluttante ad accettare il suo aiuto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila, braccata dalla polizia, prosegue la sua fuga.