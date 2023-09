Terra Amara, anticipazioni trama 7 settembre: Zuleyha scopre che Mujgan è incinta e lascia Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda giovedì 7 settembre alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena giovedì 7 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha si sente tradita da Yilmaz. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico: La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 6 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 6 settembre

Gaffur trova un dossier su Behice in un cassetto nella camera di Hunkar, in cui Behice è accusata di tentato omicidio. Ma Behice intercetta Gaffur e lo minaccia: se oserà denunciarla per la morte di Hunkar, racconterà alla polizia che è stato lui a uccidere Hatip.

Terra Amara, anticipazioni del 7 settembre: Mujgan è incinta

Zuleyha scopre che Mujgan aspetta un bambino e, convinta che la donna sia incinta di Yilmaz, si sente tradita e decide di chiudere la relazione con lui.

Nella soap di domani Behice accusa pubblicamente Zuleyha

Behice tiene una conferenza stampa per fornire la sua versione dell'aggressione subita. La zia di Mujgan accusa Zuleyha di essere complice del tentato omicidio. In realtà, Behice ha convinto Erdinic a spararle, sperando così di essere scagionata dall'omicidio di Hunkar.

Nella puntata di giovedì scopriamo il piano di Behice

Nonostante le illazioni, Behice perdona pubblicamente Zuleyha mostrandosi magnanima nella speranza di tornare nelle grazie di Fekeli. Sermin, però, non si fida della versione di Behice.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Yilmaz fa una scenata di gelosia a Zuleyha e Mujgan, di nascosto, sente tutto.