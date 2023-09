Terra Amara, anticipazioni trama 2 settembre: Mujgan accusa Fekeli e Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena sabato 2 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Mujgan accusa Fekeli e Yilmaz per le condizioni di Behice. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 2 settembre, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 1 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'1 settembre

Erdinic esegue gli ordini di Behice e le spara, ma la ferisce in modo grave. Invece di portarla in ospedale, scappa, lasciando la donna, sanguinante, in mezzo al bosco. Mujgan decide di raggiungere la zia e Fikret la accompagna all'aeroporto. Lì, i due trovano i vestiti di Behice sparsi al margine della strada. Dopo lunghe ricerche, Fikret trova Behice e la porta in ospedale.

Terra Amara, anticipazioni del 2 settembre: Le condizioni di Behice preoccupano Mujgan

Behice, dopo essere stata ferita da un colpo sparato da Erdinic, viene portata in ospedale. Quando Mujgan si rende conto della gravità della situazione, accusa Fekeli e Yilmaz di essere stati la causa dell'incidente.

Fikret consola Mujgan nell'episodio di sabato

Mujgan è disperata, temendo che sua zia possa non farcela a causa della ferita da arma da fuoco. La dottoressa, nell'angoscia, trova conforto nelle parole gentili di Fikret, mentre l'infermiera Neriman osserva con curiosità.

Nella nuova puntata della soap turca Demir fa una proposta a Sevda

Intanto, alla tenuta Yaman, tutti cercano di affrontare il dolore per la morte di Hunkar. Demir chiede a Sevda di trasferirsi alla villa con loro, anche per essere al sicuro dalle minacce di chi la crede l'assassina di Hunkar.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Erdinic spara a Behice.