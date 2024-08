Ballando con le Stelle, Furkan Palali di Terra Amara: “è solo il primo passo, ho altri progetti in Italia"

Furkan Palali, è conosciuto nel nostro paese per il ruolo di Fikret Fekeli nella celebre soap turca Terra Amara. Dopo il successo riscosso nel nostro Paese, l'attore ha deciso di avvicinarsi ulteriormente al pubblico italiano partecipando alla nuova edizione del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Palali ha rivelato il desiderio di fare di questa esperienza solo l'inizio di una lunga carriera in Italia.

Dalla popolarità in Turchia al debutto in Italia

"Vorrei che la mia partecipazione al talent show fosse solo l'inizio di un rapporto professionale duraturo con l'Italia. Sto studiando la lingua italiana perché mi piacerebbe lavorare qui con continuità. Il mio agente sta già valutando alcune offerte," ha dichiarato l'attore, che in questo modo sta seguendo le orme del suo amico Aras Senol il Cetin di Terra Amara che ha partecipato e vinto all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

L'attore ha espresso un sincero amore per l'Italia, un Paese che ha visitato più volte e che continua a sorprenderlo. Tra le sue passioni italiane, spiccano la cucina e il patrimonio artistico. "La cucina italiana ha molti punti in comune con quella turca, e ne sono affascinato. Ma ciò che mi ha colpito di più sono i monumenti, in particolare il Pantheon a Roma," ha spiegato al magazine. L'attore, che ha una laurea in ingegneria geologica, ha raccontato come la sua formazione influenzi il suo modo di apprezzare le meraviglie architettoniche italiane.

All'inizio della sua carriera, Furkan Palali si è dedicato al basket, militando prima nel Konyaspor Kulübü e poi nel Tofaş club. Tuttavia, l'attrazione verso il mondo dello spettacolo lo ha portato a mettere da parte la pallacanestro per intraprendere un percorso nella moda e poi nel mondo dell'intrattenimento televisivo.

Nonostante sia entrato nel cast di Terra Amara a metà serie, Palali è riuscito a conquistare il cuore del pubblico italiano, che lo ha sostenuto fino alla fine della soap, trasmessa con grande successo su Canale 5. Riflettendo sul motivo del buon risultato della dizi, l'attore ha spiegato: "La serie tratta temi universali come amore, rabbia, vendetta e redenzione, elementi che toccano profondamente gli spettatori."