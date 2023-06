Terra Amara, anticipazioni trama 29 giugno: Il destino di Zuleyha in ospedale tra la vita e la morte

Terra Amara tornerà domani, giovedì 29 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha è disponibile anche su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming sono pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fono ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 28 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 28 giugno

Mujgan vuole uccidere Zuleyha e le chiede di inscenare il suo suicidio per non finire in galera. Durante una colluttazione tra le due donne Zuleyha resta a terra ferita. Mujgan fugge aiutata da Behice. Rasit trova la donna ferita e la porta in ospedale.

Terra Amara, anticipazioni del 29 giugno: La rivelazione di Uzum

Uzum confessa ad Hunkar di sapere dove si trovano Adnan e Leyla, i figli di Zuleyha che Demir ha portato lontano dalla casa per punire sua moglie. La ragazza la porta a casa di Sevda, la donna che è stata per anni l'amante di Adnan, marito di Hunkar.

Terra Amara di giovedì 29 giugno: La Furia di Hunkar e il confronto con Demir

La scoperta che Demir ha portato i bambini a casa dell'amante del marito manda Hunkar su tutte le furie. La donna affronta suo figlio Demir urlandogli che non vuole mai più vederlo poi prende i bambini e li riporta alla villa dove apprende delle gravi condizioni di Zuleyha.

Demir, Yilmaz: Tensione all'Ospedale di Zuleyha nel prossimo episodio di Terra Amara

Nel frattempo sia Demir che Yilmaz corrono in ospedale per accertarsi delle condizioni di Zuleyha. La mamma di Adnan e Leyla è ancora incosciente dopo l'operazione che le ha salvato la vita. I due si scontrano davanti agli occhi di Mujgan, nessuno sa che proprio la dottoressa è la causa delle condizioni fisiche di Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Mujgan che decide di uccidere Zuleyha e, con l'inganno, la porta nel bosco.