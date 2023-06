La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama degli episodi di stasera: Seyit, Sura e la rivolta

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast dei tre episodi della serie turca in onda il 22 giugno.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, 22 giugno, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer degli episodi in onda questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Gli episodi in onda stasera 22 giugno

Episodio 07

Seyit si risveglia dallo stato d'incoscienza e fa ritorno a Pietrogrado, dove apprende da Celil e Tatya che la città è in subbuglio. Lo Zar ha abdicato e i ribelli stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero paese. Celil e Seyit decidono di partire dalla Crimea e di fermarsi da Sura, lungo il viaggio, ma prima vanno a salutare Petro, che rimane molto sorpreso nel vedere Seyit in vita.

Episodio 08

Il tenente Seyit, insieme ai suoi amici Celil e Tatya, torna a Kislovodsk per poter finalmente rincontrare la sua amata Sura. Una volta arrivati a casa della ragazza, però, Seyit e i suoi amici trovano la casa completamente distrutta e temono che non rivedranno mai più la loro amica. Il destino, però, ha in serbo qualcos'altro per i due amanti.

Episodio 09

Petro è riuscito a riportare i genitori a casa, ma suo padre ha scoperto che è un traditore dello Zar e lo rinnega. Seyit e Sura, insieme a Celil e Tatya, sono in viaggio verso la Crimea. Ma il viaggio si rivelerà pieno di ostacoli e più difficile del previsto. Intanto, ad Alusta, la famiglia di Seyit aspetta il suo ritorno con ansia.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.