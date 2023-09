Terra Amara anticipazioni 19 settembre: Demir e Zuleyha trasportano Yilmaz in ospedale in condizioni gravi

Terra Amara anticipazioni di martedì 19 settembre: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna martedì 19 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Yilmaz, dopo l'incidente, è grave. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 18 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 18 settembre

Yilmaz e Zuleyha sognano, dopo il matrimonio, di abitare in una bellissima villa. Tutto cambia però quando Yilmaz, che viene chiamato da Nazire per via di un infortunio a Kerem Alì, per raggiungere il figlio ha un terribile incidente d'auto.

Terra Amara, anticipazioni del 19 settembre

Demir e Zuleyha sono testimoni di un grave incidente stradale in cui Yilmaz è coinvolto, e con grande sforzo, riescono a trarlo in salvo portandolo in ospedale, dove le sue condizioni sono critiche.

Nel prossimo episodio

Fikret prosegue con la sua indagine per scoprire il motivo che ha spinto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar, mentre continua a intrattenere relazioni ambigue per stringere alleanze per realizzare il suo piano segreto. Inoltre, persiste nel suo approccio nei confronti di Mujgan.

Nella nuova puntata della soap

Nel frattempo, Bahtiyar, il cugino di Fikret, sta per iniziare il suo incarico in ospedale. Sevda sta gradualmente diventando una presenza sempre più consolidata all'interno della famiglia Yaman e agisce come una padrona della villa, grazie al sostegno di Demir e Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Yilmaz e Zuleyha parlano della loro nuova vita nella loro nuova casa.