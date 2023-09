Chi è Uğur Güneş, l'attore che interpreta Yılmaz Akkaya nella serie Terra amara

Uğur Güneş è un attore turco noto in Italia per il ruolo di Yılmaz in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lui

Uğur Güneş è l'attore turco che tutti in Italia identificano come Yılmaz Akkaya, uno dei tre protagonisti intorno a cui ruota la serie Terra Amara, in onda su Canale 5 nel daytime del pomeriggio. Ecco chi è Uğur Güneş, ospite di Silvia Toffanin nella puntata del 16 settembre di Verissimo.

Chi è Uğur Güneş

Uğur Güneş è un attore turco nato ad Ankara il 10 novembre 1987, in Italia è diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Yılmaz Akkaya nella serie Terra amara, nella sua Turchia è noto anche per il suo ruolo di Tugtekin Bey nella serie televisiva Diriliş: Ertuğrul, andata in onda dal 2015 al 2016 per il quale ha ricevuto il premio come miglior attore dell'anno dal Ministero della Gioventù di Ankara. L'attore ha studiato lingue, storia e geografia presso l'Università di Ankara e successivamente si è laureato in recitazione presso l'Università di Hacettepe.

La carriera di Uğur Güneş

L'attore ha iniziato a recitare grazie a un amico che ha insistito per portarlo in teatro, a 23 anni è stato messo per la prima volta davanti a una telecamera per il personaggio di Eray nella serie Yeniden Basla, da allora Uğur Güneş non ha smesso di lavorare in serie e film.

Il suo curriculm artistico vanta numerosi successi oltre che in Terra amara e Diriliş: Ertuğrul, ha recitato in altre serie di successo come İsimsizler, Seddülbahir 32 Saat e Kanunsuz Topraklar, molto popolari in Turchia.

Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Cemal Tunalı nel film Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu diretto da Özer Feyzioglu. Nel 2023, è stato tra i protagonisti della pellicola Serçenin Gözyaşı di Aysun Akyüz e della serie televisiva Al Sancak.

Premi ricevuti

Uğur Güneş ha ricevuto diversi premi per le sue interpretazioni. Nel 2016, come abbiamo detto, ha vinto il premio come miglior attore dell'anno del Ministero della Gioventù di Ankara per il suo ruolo in Diriliş: Ertuğrul. Nel 2017, ha ricevuto il Premio speciale della giuria al Young Turkey Summit Academy Awards per la sua interpretazione in İsimsizler1. Nel 2019, ha vinto il Premio per il miglior trio di serie alla 24a cerimonia di consegna dei Golden Lens Award per il suo ruolo in Terra Amara.

Vita privata di Uğur Güneş

Nonostante sia un attore di grande fama, Uğur è un uomo estremamente riservato riguardo alla sua vita personale. In un'intervista, l'attore ha rivelato che la notorietà ha un costo e che preferisce non essere riconosciuto per strada. Nonostante abbia migliaia di seguaci sui social media, Uğur fa del suo meglio per non condividere nulla che possa mettere a rischio la sua privacy.

Per quanto riguarda i suoi interessi personali, basta dare un'occhiata ai suoi profili social per scoprire due grandi passioni: gli animali e lo sport. L'attore utilizza il suo account Instagram per mostrare l'affetto che nutre verso cani e gatti, mentre cavalli, equitazione e immersioni subacquee rappresentano ulteriori hobby a cui dedica il suo tempo libero.

In passato sono circolate voci riguardo un flirt tra Uğur Güneş e Hilal Altınbilek, l'attrice che interpreta il ruolo di Züleyha in Terra Amara. L'attore è stato avvicinato anche alla cantante Reyhan Cansu. Tuttavia, questi rumors non sono mai stati ufficialmente confermati.

Uğur Güneş oggi 16 settembre sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo.